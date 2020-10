DRUGARI IZ ZVEČANSKE GA DOČEKALI UZ APLAUZ: Željko Mitrović poslao 57 dece i vaspitača na odmor uz sve adekvatne epidemiološke mere! (FOTO+VIDEO)

U prisustvu direktora Zavoda za zaštitu dece i odojčadi Zvečanska Zorana Milačića, Željko Mitrović ispratio se svoje drugare na odmor, koji će im sasvim sigurno ulepšati ovu godinu.

Zbog trenutne situacije sa pandemijom virusa Covid 19 kako u svetu, tako i u Srbiji, Željko Mitrović nije bio u mogućnosti da pošalje decu iz Zavoda za zaštitu dece i odojčadi Zvečanska na more, što je činio prethodnih 12 godina bez izuzetka. Ipak, vlasnik „Pink International Company“ pronašao je način da usreći svoje drugare iz Zvečanske i organizuje im sedmodnevni odmor uz preduzete sve neophodne mere za bezbedan boravak. Željka su klinci danas dočekali uz aplauz, a on je ispratio 57 dece i vaspitača na odmor u hotel „Zepter“ u Vrnjačkoj Banji, gde će biti smešteni do 1. novembra.

Kako su Željku MItroviću zdravlje i bezbednost dece na prvom mestu, u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom u Srbiji, za boravak dece i vaspitača u Vrnjačkoj Banji obezbeđeni su adekvatni uslovi. Adekvatni epidemiološki uslovi podrazumevaju da će 56 dece i vaspitača imati zaseban sprat u hotelu „Zepter“ u Vrnjačkoj Banji, maske i svu prateću opremu.

Sva deca i vaspitači ići će i na organizovane individualne izlete – na planinu Goč, u obližnje manastire – naravno, u pratnji vodiča, poštujući sve mere preporučene od strane Kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa: poštovaće se socijalna distanca, a sva deca, vaspitači i vodič imaće zaštitne maske. Na taj način, deca će imati sadržajan i zabavan odmor, uz pridržavanje svih mera kako njihovo zdravlje ne bi bilo ugroženo ni na koji način.

Kako klincima iz Zvečanske ne bi falilo ništa, Željko Mitrović im je, kao i svih prethodnih godina, obezbedio i poklon paketiće sa svim neophodnim stvarima za bezbedan i bezbrižan odmor u Vrnjačkoj Banji, kao I džeparac za svako dete.

U prisustvu direktora Zavoda za zaštitu dece i odojčadi Zvečanska Zorana Milačića, Željko Mitrović ispratio se svoje drugare na odmor, koji će im sasvim sigurno ulepšati ovu godinu.

Želim da se zahvalim Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Kriznom štabu što su posle nekoliko meseci naših napora da dobijemo dozvolu, omogućili da dečicu iz svih beogradskih domova za nezbrinutu decu odvedemo negde. Ove godine u ovom ludilo od koronavirusa nije bilo prilike da ih odvedemo na more, ali smo dogovorili da ih odvedemo u Vrnjačku Banju. Uspeli smo da organizujemo taj odmor tako da svi budu bezbedni, ceo jedan sprat hotela smo zakupili i uz veliku pomoć Opštine Vrnjačka Banja dogovorilo smo da dečica tamo provedu jedan lep period, sa mnogo dešavanja. Posetiće Goč, manastire u blizini Vrnjačke Banje, a uspeli smo da im obezbedimo sportske terene i bazene tako da kada ih oni koriste, neće ih koristiti ostali gosti. Obezbedili smo veliku količini svih sredstava kao što su viziri i zaštitne maske. Naravno, otići ču da ih posetim, da proverim kako im je na odmoru. Nadam se da če im ovo ulepšati ovaj period – rekao je Željko Mitrović.

Kao znak zahvalnosti za sve što je Željko Mitrović učinio za njihovo bezbrižno detinjstvo, deca iz svih domova su mu naslikala i poklonila karikaturu, a ovaj gest je dirnuo vlasnika TV Pink.

Upravo zbog njihove radosti, svakog osmeha i zahvalnosti koju pružaju, Željko Mitrović i TV Pink ostaju odlučni u nameri da deci iz Zvečanske obezbede bezbrižno detinjstvo. Ovu odluku Željko Mitrović već 12 godina sprovodi u delo, a jedno je sigurno – i u budućnosti će se truditi da njegovi drugari iz Zvečanske uživaju u svemu u čemu uživaju i njihovi vršnjaci. On se nada da će ličnim primerom podstaći i druge pojedince i kompanije na ovakve akcije, koje su društveno veoma značajne.

Autor: M.Đ.