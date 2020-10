O OVOM POLJUPCU JE VLADIMIR PRIČAO! Evo kako je tačno došlo do BLISKOG SUSRETA Rialde i Tomovića o kome bruje svi (VIDEO)

Razrešena misterija.

Tokom sinoćne emisije "Pitanja novinara" nastala je prava zbrka zbog poljupca koji se desio između Rialde Karahasanović i Vladimira Tomovića. Haos je nastao oko toga ko je koga prvi poljubio, kao i da li je poljubac bio slučajan ili nameran. Vladimir je govorio da ga je Rialda ljubila svuda po licu, pa da su se poljubili u usta, kao i da je ona kriva za to, dok je pevačica pričala da je on slučajno okrenuo glavu dok su bili bliski, pa da je tako došlo do poljupca.

Ova situacija desila se nakon što je Miki Đuričić diskvalifikovan, a pevačica je tešila Tomovića. Vesti iz sinoćne emisije možete pročitati u nastavku.

Vladimir je takođe tvrdio da poljubac nije snimljen, što je mnogo puta tokom emisije ponavljao. Portal Pink.rs Vam donosi snimak spornog poljupca, a Vi sami procenite ko je koga prvi poljubio, kao i da li je sve bilo slučajno.

Snimak poljupca možete pogledati u nastavku ovog teksta.

Autor: M. P.