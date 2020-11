VELIKI VIP HOROSKOP PORTALA PINK.RS! Nežni su i brižni, ali ih je veoma teško osvojiti! Ovi poznati muškarci su rođeni u znaku RAKA! (FOTO)

Veoma su osećajni, ali se vrlo lako u njima može probuditi zver.

Kažu kakav ti je plen takva si ti zver, a muškarci u rođeni u znaku raka, sve su, ali samo nisu nimalo lak plen. Ovaj znak je najteži za upoznavanje i osvajanje. Ukoliko niste od onih osoba koje umeju da slušaju i razumeju, onda na vreme odustanite od raka.

Vladajuća planeta mesec navodi raka da se čudno ponaša prema ljudima koji su skloni direktnom pristupu. On je osećajan, a naročito kada je u pitanju ljubav. Nežan je i brižan, ali to očekuje i od partnera, a ona mora da ga u potpunosti razume. Osobe rođene u periodu od 21. juna do 22. jula u horoskopu su rakovi, a mi vam donosimo listu naših poznatih muškaraca koji su rakovi.

Filip Đukić

Bivši zadrugar i tatu majstor rođen je 30. juna i pripadnik je ovog horoskopskog znaka. Ponudite mu vernost, iskrenost i pažnju i rak će biti vaš. Rakovi cene patrijahalne vrednosti i u braku su dobri muževi, a u porodici su dobri očevi. Oni su takođe pouzdani, odani i odgovorini. Nemojte im dati razloga za sumnju, jer čim Rak počne da sumnja u vas, znajte da ste izgubili sve šanse. Oni znaju da konstruišu čitavu priču na osnovu sumnje.

Janko Tipsarević

Proslavljeni teniser duva rođendanske svećice 22. juna. Rakovi su odani, verni i sentimentalni, nežni i pažljivi. Umeju biti i romantični, pa se može lako desiti da svoje lepše polovine često iznenade nekom večerom, ružom ili čokoladom.

Đole Đogani

Čuveni denser slavi divan dan 01. jula. Za raka je porodica svetinja i ko se usudi da remeti porodičan mir platiće životom. Muškarci rođeni u ovom znaku ne beže od konflikata niti okreću leđa. Hrabro će se suptortstaviti svakom protivniku i neće žaliti ni ako izvuku deblji kraj i završe sa masnicom ispod oka.

Vujadin Savić

Proslavljeni fudbler rođen je 01. jula i tipičan je predstavnik svog horoskopskog znaka. Rakovi ne vole žene koje su karijeristi. Njima je stalo da ožene žene koje kao najveću težnju imaju da se ostvare kao majke i potpuno posvete porodičnom životu. Ništa neće usrećiti raka od srećne porodice, skromne žene i puno dečice.

Adil Maksutović

Pevač raskošnog vokala duva rođendanske svećice 14. jula. Muškarci rođeni u ovom znaku su pravi hedonisti i ljubitelji luksuznih stvari. Vole i da jedu, pa su skloni gojenju. Iako im je fizički izgled veoma važan i vole da su u centru pažnje, ponekad će im veće uživanje predstavljati neograničeno konzumiranje hrane. Veoma su vedrog duha ali i takmičarskog karaktera, pa kada naume da osvoje nečije srce neće odustajati ni ako sto puta budu odbijeni.

Autor: R.L.