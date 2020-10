View this post on Instagram

Mala Sladja...pre nekih cetrdesetak godina.Bogovadja❤.Selo gde je rodjen moj otac, mesto gde sam provela srecno detinjstvo.Baba Slavka i deda Srba, miris sataraša, i domaceg hleba.Pasteta i paradajz.Od slatkisa na meniju ili strinin sladoled(ako nas sreca posluzi) ili slag bez mleka u koji baba ubaci maline.Purenjaci.Neka lepa bezbrizna vremena.Trudicu se da i moje dete oseti...bezbriznost, osmeh, bezgranicnu ljubav porodice.Da pamti sa osmehom ovako bas kao i ja. Zar ne lici Mila na mene???😊❤