MAJA SUMNJA DA ČEKA NJEGOVU BEBU, a sad se za Pink.rs iz bolničke postelje oglasio Jovica Putniković: ''Katastrofa sam!'' (FOTO)

Ne može da poveruje!

Jovica Putniković otkrio je juče za Pink.rs da je sa svojom devojkom Majom Marković, koja je u Beloj kući započela romansu sa Alenom Hadrovićem, radio na bebi pre njenog ulaska u ''Zadrugu'', a sad su se pojavile sumnje da je ona zaista u drugom stanju.

Naime, Maja je danas više puta osetila mučnine, povraćala je tokom večerašnje emisije i tražila da uradi test, a kako bismo čuli šta Putniković, koji se još oporavlja u bolnici od teške saobraćajne nezgode, ima da kaže na sve to, kontaktirali smo ga.

- Ne verujem da je trudna, ipak je ona tamo već dva meseca skoro. To što povraća ne mora da znači da je trudna. O tome ću svakako misliti kad sve to bude provereno i sigurno. Valjda je imala ciklus u međuvremenu, ne znam, ne bih sve to komentarisao, dok ne budem siguran, ne želim da unapred pričam o tome, želim ipak da sačekam da to se uverim o to - rekao je nekadašni učesnik rijalitija ''Zadruga'' za Pink.rs i dodao da se ne oseća dobro, te da je i dalje prikovan za bolničku postelju:

- Uopšte nisam bolje, konstantno sam na trodonima, trpim velike bolove... Ne mogu da se pomeram. Još sam u bolnici, fizički i psihički sam katastrofa. Ne osećam kičmu, noge, ruke... Lekari mi kažu da mi predstoji dug oporavak - rekao je Jovica za naš portal.

Autor: M.K.