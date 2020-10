PIŠE KNJIGU I KREĆE U BORBU ZA LEGALIZACIJU MARIHUANE?! Otkriveno kako Rasta provodi dane u zatvoru, kuva PAKLENI PLAN

Odlučan je u svojoj nameri da celokupnoj javnosti stavi do znanja da u marihuani nema ničeg lošeg.

Stefan Đurić Rasta već skoro mesec dana nalazi se u Centralnom zatvoru zbog toga što je uhvaćen s marihuanom. Boravak iza rešetaka naveo ga je na nove ideje te, kako se šuška, uskoro planira da otkrije sve o svojoj strasti prema marihuani, hapšenju i boravku u pritvoru, ali mu je prioritetni cilj da otpočne kampanju za legalizaciju lakih droga u Srbiji.

- Rasta je odlučio da po izlasku iz zatvora još glasnije i odlučnije zahteva od države da legalizuje marihuanu. Okupiće javne ličnosti koje će se uključiti u tu kampanju. Veruje da će njegova knjiga podići mnogo prašine u javnosti i da će privući pažnju medija, koji su mu neophodni da bi se o toj temi pričalo - kaže za Informer izvor blizak reperu.

On dodaje da je Rasta besan što je u pritvoru i da mu je to još jedan motiv zbog kojeg želi javno da zagovara legalizaciju marihuane.

- Stefan smatra da je idiotski što leži iza rešetaka zbog "trave". On je svestan da je žestoko nagrabusio jer je uhvaćen sa velikom količinom marihuane. Zaprećana mu je kazna zatvora od tri do 10 godina. Želi da promeni sistem kako ljudi slični njemu ne bi robijali, kako on kaže, zbog gluposti.

Rasta je, inače, već počeo da piše svoju knjigu, a kako se priča, napisao je već više od sto stranica svoje ispovesti:

Stefan će u knjizi objasniti kada je i zbog čega počeo da puši marihuanu. Opisaće kroz šta je sve prošao zbog hapšenja, koliko mu je teško palo odvajanje od ćerkice Tare, ali i zbog čega smatra da je glupo da "trava" bude zakonom zabranjena. Stalno govori cimerima da je alkohol štetniji od te "lake" droge. Pisaće i o svom druženju sa drugim robijašima, nesuglasicama do kojih dolazi u ćeliji, ali i svom emocionalnom stanju. Misli da će se knjiga prodati u ogromnom tiražu i da će uspeti da uzdrma srpsku javnost. Svestan je da će ga mnogi pljuvati i da će se podići pola zemlje protiv njega pod izgovorom da užasno utiče na klince koji ga masovno slušaju i slede, ali spreman je na borbu - završava naš sagovornik. Pored knjige, Rasta u pritvoru priprema i pesmu koja govori o zatvorskim danima.

Rastin advokat Vuk Tufegdžić se nada da će reper u petak, kada mu ističe 30 dana pritvora, izaći iz Centralnog zatvora:

- Još nije podignuta optužnica, ali očekujem da će biti u narednim danima. Nadam se da će ga nakon toga pustiti da se brani sa slobode, iako sam svestan da postoji mogućnost da mu produže pritvor. Stefan je vrlo realan dečko i shvata situaciju, ima stav i drži se toga da nije prodavao drogu. Uostalom, nije moguće ni dokazati da jeste - kaže reperov advokat..

Autor: D.T.