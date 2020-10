MRAČNA STRANA ESTRADE: Pevači u kandžama mafije, žrtve UCENA, REKETIRANJA I DUŽNIČKOG ROPSTVA

Novac stečen od bavljenja kriminalom i drugim nezakonitim i mutnim poslovima mafijaši već godinama ulažu u karijeru muzičkih zvezda, kako bi ga na taj način ubacili u legalne tokove, a takođe se bave i reketiranjem pevača koji zarađuju veliki novac. Na ovaj način funkcioniše takozvana estradna mafija, u koju su brojne poznate ličnosti ušle najčešće pozajmljivanjem novca, dok su neki ucenjivani, a prećeno je, ne samo njima, nego i članovima njihovih porodica.

Prema saznanjima Kurira, kriminalci koji se u javnosti predstavljaju kao biznismeni, menadžeri i producenti, ulažu na desetine hiljada evra za pesme, spotove i organizaciju koncerata, da bi kasnije uzimali i više od polovine zarade muzičara.

Darko Lazić, jedan od najpopularnijih pevača u Srbiji, pre više od dve godine bio je u dugovima od 400.000 evra, koje nije mogao da vrati.

Čim je to javno rekao, Laziću su se javili ljudi iz inostranstva, koji su mu ponudili da isplate njegove dugove, a da mu zauzvrat oni ugovaraju nastupe i uzimaju procenat od zarade. S obzirom na to da je bio u bezizlaznoj situaciji, Darko je na ovo pristao.

Prema saznanjima Kurira, veliki broj estradnih zvezda upleten je u kandže mafije. Jedna poznata pevačica, koja zbog straha za svoju bezbednost nije htela javno da priča, prošle godine odlučila je da se na velika vrata vrati muzici, ali za to joj je bila potrebna pozamašna količina novca. Ona je ugovorila saradnju sa takozvanim menadžerima, koji su u njenu karijeru uložili silne pare i obezbeđuju joj nastupe po celoj Evropi u klubovima gde su oni ili njihovi prijatelji vlasnici.

Poznati reper Stefan Đurić Rasta, koji je nedavno uhapšen zbog droge, takođe, prema saznanjima Kurira, sarađuje, između ostalog, i sa ljudima među kojima ima i onih sa druge strane zakona i koji mu ugovaraju nastupe i poslove vezane za njegovu karijeru, koja je, inače, poslednjih godina u velikom usponu.

U uspešnu karijeru sarajevskog dvojca Bube Korelija, koji je bio osuđen za trgovinu drogom, i Džala Brata, inače veoma popularnog na Balkanu, do sada je upumpano na stotine hiljada evra novca, čije je poreklo nepoznato. To je javna tajna u regionu, navodi list Kurir.

Marko Nicović, kriminolog

"To jeste pranje para. Sve zavisi koliko koji pevač ima nastupa u regionu i koliko vredi na tržištu. Ti kriminalci posluju otprilike tako što sa pevačem ugovore cenu 5.000 evra, a onda ga proda za 50.000 i sebi stavi u džep 45.000 evra. S druge strane, na svadbama je veliko pranje para. Na primer, pevač prijavi da je dobio 20.000 evra, a dobio je 100.000 evra i ovaj koji ga finansria to prijavi kao trošak. Nije to samo pevanje, na estradi se najbolje pere novac" - rekao je Nicović.