"KAD SU TEŠKA VREMENA..." Maja Marijana mesecima nema nastupe, zbog korone morala da nađe NOVO ZANIMANJE (VIDEO)

Odlično se snašla!

Pevačica Maja Marijana dugo, mesecima unazad nije imala priliku da se druži sa svojom publikom - zbog korone otkazani su joj svi nastupi, međutim, dosetila se da višak slobodnog vremena iskoristi na kreativan, produktivan način. Maja je, naime, skoro počela da sama dizajnira unikatni nakit.

- Ja kažem:"Jao, meni trebaju neke nove minđuše, gde bih ja to mogla da kupim"... Gledam i kažem:"Pa dobro, napraviću ih sama". I kupim klešta, lepak, sve što ide uz to, i onda sam napravila prvi par, bile su velike kao luster. Moja deca kažu:"Jao, to je super, pokaži to nekome", drugaricama mojim se dopalo, pa i njima napravim... - ističe Maja Marijana, kojoj je najveća podrška 15 godina mlađi emotivni partner.

- Naravno da je podrška partnera bitna, posebno ako imate pravog partnera pored sebe. Kada su teška vremena, oslanjamo se svi jedni na druge. Ja se nadam da će potrajati i uvek sam za to da uživamo u trenutku, pošto na prošlost ne možemo da utičemo - rekla je Maja u "Premijeri".

Autor: D.T.