15 GODINA OD PREMIJERE SERIJE "LJUBAV, NAVIKA, PANIKA"! Pink.rs posetio čuvenu lokaciju na kojoj se ovaj sitkom snimao, a Mirka Vasiljević je otkrila zašto će ovo iskustvo pamtiti do kraja života! (VIDEO)

Prisetila se lepih uspomena.

Seriju "Ljubav, navika, panika" možete gledati svakodnevno na programu RED TV-a, kao i na kanalu Pink serije. Ovo ostvarenje rađeno je u produkciji TV Pink pre tačno 15 godina, a i danas svi pamte mnogobrojne replike iz popularnog sitkoma.

Ekipa portala Pink.rs odlučila je da poseti ulicu Topolska 18, gde se od 2005. do 2007. godine snimala serija u kojoj igraju velika glumačka imena kao što su Seka Sablić, Nikola Simić, Marija Karan, Mirka Vasiljević, Borka Tomović, Nada Macanković, Zijah Sokolović, Ljiljana Stjepanović, Voja Brajović, Vesna Trivalić, Gorica Popović i mnogi drugi. Ova Pinkova serija dobila je i veliki broj svetskih nagrada, a proglašena je i za najbolje ostvarenje 2000. godine.

Na adresi Topolska 18 nije su gotovo ništa promenilo. Zgrada u kojoj se snimao sitkom Nebojše Romčevića i Slobodana Šuljagića nije srušena, u prolazu je otvoren kafić, a u okviru zgrade postoji i dvorište. Takođe, u međuvremenu je na fasadi zgrade promenjena tabla, pa je tako sada istaknuto da se nalazite u Topolskoj 18.

Za Pink.rs jedna od glavnih glumica iz serije "Ljubav, navika, panika" Mirka Vasiljević, koja je igrala like Janje, odlučila je da se priseti snimajućih dana ovog sitkoma, kao i same lokacije na kojoj se serija snimala, s obzirom na to da u njoj budi puno lepih uspomena.

Što se tiče same lokacije, ja sam tada bila srednjoškolka, koja je svaki dan oko dva, tri popodne odlazila iz škole i išla na snimanja. Radila sam stvar koju volim i koja me ispunjava. Druga stvar, imala sam priliku da sarađujem s ljudima sa kojima sam sarađivala. To je jedan od jako lepih perioda mog života i uvek se svega toga sećam sa osmehom na licu. Mogu da kažem da je period snimanja serije "Ljubav, navika, panika" obeležio period mog tinejdžerskog doba i kompletno celu srednju školu - govori Mirka za Pink.rs i dodaje:

I danas, većina tih ljudi koja je radila iza kamere, radi na Pinku. Tako da, kada odem na Pink da nešto radim ili gostujem u nekoj emisiji, šalimo se na neke naše šale koje su nastale tokom snimanja. Bude mi puno srce što i dalje imam kontakt s tim ljudima. To vreme koje smo mi provodili, nije bilo kratko. I oni su imali priliku da vide ceo taj moj razvoj od tinejdžerke do odrasle osobe, supruge i majke. Uvek imam osmeh na licu kada se setim snimanja "Ljubav, navike, panike" i kako sam bivala starija, shvatila sam da mi je ta ulica Topolska 18 izrazito draga. Kad privatno prođem, pogledam na tu stranu, a isto je jako zanimljivo što je moj jako dobar drug iz srednje škole tu živeo, tako da sam imala i društvo tokom pauza na snimanju. I danas mi on kaže da kad sa svog prozora pogleda u Topolsku 18, se seti tog perioda i snimanja. Pogotovu što postoji i ona kultna pesma Topolska 18, a ja sam imala priliku da snimam u toj Topolskoj 18. Smatram da ništa nije slučajno - priča nam Mirka.

Ta ulica će mi uvek izmamiti osmeh na licu, neku pozitivnu energiju, puno srce i ispunjenje. Tu sam srela prijatelje, imala sam čast i zadovoljstvo da sarađujem sa legendama. Neki od njih nažalost nisu sa nama, ali su uticali na moje sazrevanje i životne odluke. Brusili su me kao dijamant na tim snimanjima. Učili su me raznim štosevima u glumi, kako se radi, ali i samom životnom ponašanju - dodala je glumica.

Iza kamera smo se takođe družili, posle toga samo uradili i predstavu "Ljubav, navika, panika" sa istom ekipom, pa smo celu stvar produžili. Imala sam tu priliku i kroz pozorište da učim - prisetila se Mirka Vasiljević.

Imala sam čast da budem u tom stanu i relativno skoro sam baš sa televizijom Pink išla u Topolsku 18 i čula sam da taj stan nije puno diran od našeg snimanja zbog čega mi je drago, da je i danas ostalo tako. To mi je serija koju sam radila, a koju volim da pogledam, a nisam neko ko voli sebe da pogleda na televiziji jer uvek nađem neku zamerku. "Ljubav, naviku, paniku" volim da pogledam jer iznova primetim neki štos ili foru koju sam zaboravila ili mi nije ostala upečatljiva. Beskrajno sam ponosna na taj projekat i ja u životu bavila se glumom ili ne, mislim da je to jako kvalitetan projeat koji je ostao iza mene i deci i unucima ću moći da ga pokažem s ponosom - priča za Pink.rs Mirka Vasiljević.

Skoro sam radila sa Slobodanom Šuljagićem na njegovoj novoj seriji i kao da me je vratio u detinjstvo dok smo radili. Sve pohvale za glumačku ekipu, ekipu iza kamera i jako sam zahvalna. Da nije bilo ekipe iza kamera i mojih partnera, ja ne bih mogla da budem dobra u seriji. Puno smo volje, energije i želje uložili i to se isplatilo - zaključila je Mirka.

Autor: Srđan Kuvekalović