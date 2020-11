VELIKI VIP HOROSKOP PORTALA PINK.RS! Pričaju i kad ih niko ništa ne pita, a pedantnost im je drugo ime! Ovi poznati muškarci su rođeni u znaku DEVICE!

Vole dinamiku i kreativnost, kako u poslu, tako i u ljubavi.

Devica je zemljani znak i kod njih je ta zemljana osobina karakteristična možda više nego kod bilo kojeg drugog znaka u horoskopu, one uvek čvrsto stoje na zemlji. Ono što ih karakteriše jeste oštar um i konstantno procenjiavnje, analiziranje i proučavanje okolnosti u kojima se nalaze.

Muškarac rođen u znaku Device je predan i pedantan. Pedanterija je drugo ime za njega. On će se lickati po tri sata u kupatilu. On nema mitisere, niti bore. On je to sve unapred sanirao. Osobe rođene u periodu od 23. avgust do 22. septembar su device, a mi vam donosimo spisak naših poznatih muškaraca koji su pripadnici ovog znaka.

Dado Polumenta

Pevač rođendan slavi 29. avgusta i u horoskopu je devica. Planeta vodilja devica u horoskopu je Merkur, a to ovom znaku daje karakteristiku komunikativnosti i dar govora i govorništva. Device vole da pričaju i kada ih ne pitaju, a posebno vole da dele savete i kritike, i to je neka njihova osobina sa kojom ljudi najteže izlaze na kraj i koju teško prihvataju.

David Dragojević

Bivši zadrugar rođendanske svećice duva 07. septembra. Device imaju sjajnu intuiciju, izuzetno su pametne i imaju jako dobro pamćenje. Štaviše, pamte takve detalje da će vas prosipanjem nekih činjenica ostaviti bez teksta.

Vladimir Tomović

Aktuelni zadrugar i veliki zavodnik rođen je 01. septembra i pravi je predstavnik svog znaka. Device nisu misteriozni i tajnoviti muškarci i nije ih teško razumeti. Vole da imaju svoj stav i uvek imaju svoje mišljenje i nikada ne ostaju ravnodušni.

Bane Čolak

Bivši zadrugar, takođe je devica, a divan dan proslavlja 20. septembra. Muškarac Devica je pravi hedonista, voli da živi i uživa u životu. Motiviše ga sve što asocira na užitak, bilo da je u pitanju šoljica kafe ili da je u pitanju kugla sladoleda.

Dino Merlin

Čarobnjak kada je muzika u pitanju svoj rođendan slavi 12. septembra. Devica se u poslu trudi da uvek unese kreativnost. Ne motivišu ga suvoparni poslovi, kancelarijskog tipa. Voli dinamiku, kreativnost, umetnost. Novac je za njega veliki motiv za rad i kada novac dolazi na način da donosi zadovoljstvo, muška Devica će raditi više i bolje.

Milan Kalinić

Popularni voditelj duva rođendanske svećice 21. septembra. Muškarac devica je posvećen svojoj partnerki, ali njime vlada Merkur što dovodi do neke vrste duple ličnosti kojoj se ne može uvek verovati. Devica voli rutinu i potrebni su mu zdravi izbori u životu, bio toga svestan ili ne, i to ga može učiniti veoma zahtevnim u vezi. Živi u skladu sa tradicionalnim vrednostima i on žudi da pored sebe ima osobu koja će brinuti o njemu dok on brine o svetu.

Svakog dana u 18 na našem portalu Sutra na portalu Pink.rs čitajte koji poznati muškarci sa domaće javne scene su rođeni u znaku vage, ali i šta im planete poručuju.

Autor: R.L.