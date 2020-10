NA PROFILU PREMINULE ISIDORE BJELICE OSVANULE DIRLJIVE REČI! Ovu odluku je donela njena porodica! (FOTO)

View this post on Instagram

Poštovani pratioci stranice Isidore Bjelice, odlučili smo da nastavimo sa objavljivanjem Isidorinih misli, ideja i citata. Naša misija je da što više srca dotaknemo kroz energiju i ljubav koje se nalaze u svakoj reči koju je Isidora napisala. S poštovanjem i zahvalnošću, Porodica i prijatelji #isidorabjelica #isidorabjelicapajkic #isidoraquotes