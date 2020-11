Evo šta ih karakteriše!

Škorpije su veoma intelignentne osobe koje se trude da ostave dobar utisak na svakoga. Po pravilu su veliki govornici, čija je komunikacija jedna značajna prednost koja može da ih istakne uvek i u svakoj situaciji. Naposletku, oni uspevaju da se nametnu, kako verbalno, tako i u svakom drugom pogledu. Oni vole da budu u centru pažnje, pažnju privlače i malo koga ostavljaju ravnodušnim.

Škorpiju ćete ili voleti ili mrzeti, ali teško da će ikoga ostaviti ravnodušnim. Oni ne prate modu toliko, koliko svojom pojavom ostavljaju snažan utisak. Oni već u startu odudaraju od većine i nameću se kao posebni. U ljubavi su vema energični, umeju da budu i romantični, ali su pre svega strastveni. Osobe rođene u periodu od 23. oktobra do 21. novembra su škorpije, a mi vam donosimo listu naših poznatih muškaraca koje su pripadnici ovog znaka.

Aleksandar Radojičić

Naš uspešni glumac rođen je 24. oktobra i on je škorpija. Muškarac Škorpija je duboko emotivan, bolno iskren, odan, ali i ljubomoran, posesivan i osvetoljubiv. Za njega je sve ili crno ili belo.

Aca Lukas

Popularni pevač duva rođendanske svećice 03. novembra. Muškarac škorpija može da pruži sve, on je nežan, predivan i pažljiv ljubavnik, ali i potpuno otvoren. Kada su u igri izuzetno duboka osećanja, muškarac škorpija je sposoban da zaista saoseća sa partnerkom i da je u potpunosti emotivno shvati.

Ljuba Aličić

Proslavljeni folker rođen je 02. oktobra. Muška Škorpija ne podnosi ništa jeftino, kao ni besmislene stvari. Škorpije su po prirodi zakonodavci i potpuno nezainteresovane za mišljenje drugih ljudi o njima. Vole da ih poštuju, da budu primereni građani, ali to se sukobljava sa njihovim načelima i ciljevima.

Stefan Đurić Rasta

Repera svoj divan dan proslavlja 16. novembra i pravi je predstavnik svog znaka. Ovi muškarci su eksplozivne naravi i ostavljaju vam rane za ceo život. Kada vam ova Škorpijica ljutito maše smrtonosnim repom, ona je tada i te kako opasna. Flert ga ne plaši, to obožava. Ima Škorpija koje naivno izgledaju, ali imaju neodoljivi šarm, kome je teško odupreti se.

Bora Đorđević

Legendarni pevač svoj divan dan slavi 01. novembra i takođe je škorpija. Da biste razumeli škorpiju morate shvatiti koliko je on zapravo emotivan. Njegova senzitivnost često traži partnera koji nastupa dovoljno polako i nežno. Ovo je razlog zbog kog ovaj muškarac često ulazi u vezu sa drugim vodenim ili još bolje zemljanim znakom. On je u potrazi za životnom ljubavi, za nekim s kim ili za koga će umreti pa ukoliko to niste vi, on će verovatno prekinuti tu vezu i pre samog početka.

Fran Pujas

Aktuelni zadrugar takođe je pripadnik ovog znaka. Često se kaže da muškarac škorpija može da bude opsesivan, posesivan i osvetoljubiv, ali istina je da on takođe može da bude lojalan, pun podrške, saosećajan i neverovatan ljubavnik. Ovaj muškarac mora da se izbori s neobičnom emotivnom dubinom, koja vodi do ekstremne osetljivosti i njegove potrebe da zatvori srce kako ne bi bio povređen. Jedini razlog iz kog postaje osvetoljubiv leži u njegovoj duboko emotivnoj prirodi i njegovoj nesposobnosti da zaboravi dubinu svojih povreda.

Autor: R.L.