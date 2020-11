VELIKI VIP HOROSKOP PORTALA PINK.RS: Ovi poznati muškarci rođeni su u znaku STRELCA! Svi su različiti, a evo šta povezuje Kusturicu, Kristijana i Eru!

Iako je jedan od najvećih zavodnika horoskopa, strelac u braku može dosta da pruži...

Strelac zna tačno gde mu je cilj i kako će do toga doći, a vodi se planiranjem i intuicijom. Otvoren i veoma širokog pogleda, ali i dubokih osećanja. Bije ga glas da je vetropir, što nije daleko od istine. Ipak, iako je jedan od najvećih zavodnika horoskopa, strelac u braku može dosta da pruži.

Strelac u jednoj situaciji uvek laže! I to kada kaže: “Ne znam”. Ima neverovatan dar da opazi sve važne detalje, kao i da konstruiše širu sliku. Kada je reč o ljubavnoj igri, strelac nikada ne promašuje svoju metu. On je razigran, voli da flertuje, vodi igru. Njegov otvoren um i večito radoznao duh podrazumevaju da za strelca ljubavne afere nikada nisu iste i razlikuju se veoma od partnera do partnera. Osobe rođene u periodu od 22. novembra do 21. decembra su strelčevi, a mi vam donosimo listu naših poznatih muškaraca koji su pripadnici ovog znaka.

Kristijan Golubović

Rijaliti zvezda svoj rođendan proslavlja 30. novembra i u horoskopu je strelac. Strelac ponekad može da pokaže dve strane svog karaktera – u jednom trenutku flertuje, neodoljivo vas zavodi, a u drugom se već ponaša kao odavno oženjen. On samo pokušava da shvati suštinu same ljubavi i sva ona stanja opijenosti njome, leptiriće u stomaku kada je tek zaljubljen, vatru i strast same ljubavi, ali i onu postojanu koja odoleva vremenu i traje.

Emir Kusturica

Slavni režiser rođen je 24. novembra. Možda čak i najbolje od svih znakova zodijaka, strelčevi imaju prikazane sposobnosti transformacije u poslu, pa će oni uvek uspeti da pronađu neki način da sve bude u najboljem redu, kada je posao i zarada u pitanju, bez obzira što će to verovatno podrazumevati da menjaju profesiju. Oni jako dobro osluškuju puls tržišta u svakom trenutku, u poslovnom smislu razmišljaju moderno, ali su i veliki vizionari.

Era Ojdanić

Proslavljeni folker rođendanske svećice duva 13. decembra. Strelac je skitnica i večiti putnik. Mada, nisu uvek samo zabava i igra u pitanju kada se radi o muškaracu rođenom u znaku strelca. Strelac traži istinu, lepotu i mudrost, i jedini način da pronađe ove ideale je da putuje, upoznaje druge, i bude ljubopitljiv.

Nele Karajlić

Doktor Nele divan dan slavi 11. decembra i takođe je strelac. Strelčevi vole ustaljen i uredan poredak stvari, slobodu i mir, stalne i čvrste zakone, hijerarhiju, tradiciju, sportove. Osobe rođene u ovom znaku ne vole nerad i nered, raskalašnost, brzopletost, poremećaj stvari i poretka oko sebe.

Autor: R.L.