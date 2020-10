TOMA OSUO PALJBU PO NADEŽDI: Trudna je sedela u krilu jednog pevača pred njegovom ženom! Panić nije birao reči za bivšu! (VIDEO)

Šok nad šokovima!

Tokom sinoćne emisije "Pitanja gledalaca" Toma Panić, koji je trenutno u vezi sa Paulom Hublin, izazvao je pravu pometnju kada je izneo detalje svoje veze sa Nadeždom Biljić koje niko nije znao!

Naime, Toma je ispričao kako je, između ostalog, Nadežda sedela u krilu jednog pevača i to pred njegovom ženom!

- Ja sam generalno prošao golgotu zbog mog ludog mozga i šta god da sam radio vratilo mi se! Što se tiče Nadežde, sa njom sam prošao sve loše, počev od ponašanja, to mi je bilo najgore. Uvek sam mislio da ima opravdanja, ali u nekim situacijama mislio da će biti bolje, kao i njeno slobodno ponašanje sa muškarcima. Ona je sela u krilo kod kolege kojem je tu bila žena, a ona je bila trudna. Ja sam ćutao i prikrivao, ali nije išlo. U kući je bilo napeto, ali ne samo sa mnom, ja njenu majku poštujem i volim, ali taj odnos je bio toliko napet. Jednostavno, ne može ona nas da kune i svašta da nam kaže, ali ja sam uvek pričao kako to ne može tako, a ona je majci pričala kako joj neće doći ni na sahranu, i ja sam je upozoravao. Ona se bolje ophodi prema radnicima u trafici nego sa nama u kući i to je bio jedan od uzroka. Da se meni nije desila Paula, ja sam se pitao kojoj ženi da se vratim? Ona je mene stalno pljuvala, i ja je pitam zašto to radi i ona mi se pravda da je u besu i ja pređem preko toga. Ja se pitam koja je moja budućnost sa njom, jer ona iznosi i radi nešto što se meni ne sviđa, i mislim da se to pretvorilo u mržnju. O njoj ne razmišljam, ja znam kakva je ona i šta radi. Najviše me je iritiralo to što priča sa mojim neprijateljima, ona je jednom razbila telefon, jer sam ja kao bio ljubomoran, ali mora da shvati da nekim ljudima ne može sve da kaže. Rekao sam joj sto puta da ne može da bude zvezda ako sve pljuje! Njena majka i ja smo bili u situaciji da je ona pričala samo kako će gledati dete, i kako je mi ne zanimamo, i mi smo je podržali, jer tako bi bilo najbolje! Kada je beba došla kući, taj osećaj ja nisam video, taj osećaj da ona razmišlja samo o tome i da joj je to prioritet - ispričao je sinoć Toma.

Autor: N.V.