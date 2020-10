RETROGRADNI MERKUR I MARS, MESEC U OVNU: Astrolog i numerolog predvideo sudbinu 'Zornjaka' na RED TV-u, a gledateljki preporučio razvod! (FOTO)

Maca i njegove koleginice Anđela i Nataša danas su ugostili jednog veoma zanimljivog gosta: Stefana Dragojlovića kog je Maca najavio kao astrologa, numerologa i čarobnjaka Merlina.

Zabavan sadržaj, vedre teme bez politike, jedinstvene rubrike i interesantni gosti – to je Dragan Marinković Maca obećao da ćete gledati u drugačijem jutarnjem programu „Zornjak“ svakog radnog dana od 6 do 8 časova na RED TV-u, a sudeći po prve dve emisije, mislimo da je to obećanje i ispunio. Nakon što je prva epizoda oduševila gledaoce televizije nove generacije, današnji „Zornjak“ je uspeo da bude još bolji.

Stefan je za početak predvideo sudbinu ovog nekonvencionalnog jutarnjeg programa. Kako je Maca, dok je kuvao jutarnju kafu, malo prosuo, Stefan je odmah na osnovu toga počeo da govori o ekipi koja vodi „Zornjak“.

Vidim tu se rasipaju pare, vidim neki put, ići ćeš Maco na neki put, stoje dva puta. Mesec je u ovnu, danas je dobar dan za nove početke, poslove. Danas je takva energija, sve što zamisliš privlačiš. Hoćeš pare? Samo zamisliš koliko ti treba, pišemo, privlačimo, rešavamo sve. Mesec u ovnu pokreće sve fiksna zvezda dpruža sve duplo, trostruko, koliko hoćeš, samo treba da zamisliš – počeo je Stefan, što je zbunilo Macu:

Šta nam čovek ispriča od ranog jutra, na čemu si ti?

Pošto je „Zornjak“ počeo sa emitovanjem juče, 28.10.2020. godine, Macu je odmah zanimalo šta znače ti brojevi.

Dan početka je bila je šestica, to je Venera, jedan hedonizam, uživanje, prelepa energija, harizma, a iz tebe će Maco proizaći neka kolektivna histerija. Šta si ti Maco u horoskopu, neka riba? – pitao je Stefan, a nakon potvrdnog odgovora, nastavio je:

Pa da, imaš u sebi neko prirodno ludilo, ekscentrizam koji je jako dobar. Biće to sve super, jedini problem je što je Merkur retrogrdan, a to niko ne voli. I Mars je retrogradan, a to znači da šta god da započinješ doći će do neke ispravke, moraće da se koriguje da bismo bili najbolja verzija sebe. Znači da bi emisija bila najbolja verzija sebe, moraćete da unesete neke novine – posavetovao je Stefan Macu na osnovu datih brojeva.

Stefan je svoje znanje u numerologiji i astrologiji iskoristio da pomogne gledaocima koji su se danas telefonski uključili uživo u „Zornjak“, što se pokazalo veoma uspešno. Osim u slučaju jedne gospođe, koju je Stefan pitao zašto se nije razvela pre 10 godina i posavetovao je da to odmah učini. Zbog velikog interesovanja gledalaca, Maca je na kraju emisije najavio da bi Stefan mogao da postane stalni član njihove družine, te da će tako svakog radnog dana od 6 do 8 časova u „Zornjaku“ na RED TV-u pružati numerološke i astrološke usluge.

Autor: M.Đ.