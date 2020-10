TRENDING MU NIJE BITAN! Dino Merlin novim hitom pokorio region, a sad je progovorio o KORONI! (VIDEO)

Smatra da je estrada doživela velike promene zbog korone.

Dino Merlin sinoć je u Crnoj Gori, tačnije u Tivtu, napravio promociju svog novog hita "Mi". Tom prilikom govorio je i za televiziju Pink i istakao da mu je bilo jako naporno da snima spot, s obzirom na to da je u oktobru morao da pliva u moru.

Bilo je jako naporno. Snimali smo spot pet dana, dan-noć. Bilo je preko sto ljudi. Istina je da ja volim audio, ali današnje vreme podrazumeva video. Ljudi hoće da vide ono što je u audiju i ja to poštujem.

Popularni pevač je prokomentarisao i situaciju koja je nastala povodom koronavirusa. Podsetimo, mnoge njegove kolege se žale zbog toga što imaju mnogo manje svirki i nastupa nego ranije, a Dino ističe i da su se veliki promene desile u šoubiznisu.

Velike su se promene desile u šoubiznisu. Muzičari ne mogu da sviraju i rade svoj posao. Biće vrlo teško se ponovo vratiti u onaj kolosek. Meni je Bog dao i ja želim da budem solidaran s ljudima i da pomažem. Nikad nemojmo suditi ljudima, verovatno postoje ljudi koji nisu u mogućnosti i treba im pomoći - govori Dino Merlin.

Dinova pesma "Mi" za samo nekoliko sati od objavljivanja ušla je u trending na Jutjubu. On ističe da mu to ne znači puno, a u razgovoru sa novinarem TV Pink M - Božom Dobrišom, Merlin je otkrio i da će do kraja godine publici predstaviti novi album.

Imam pesmu, imam vas koji slušaju tu pesmu, tako da izvolite. Na margini pratim to, više tim prati trending. Ja sam od onih ljudi koji trče maraton i jasno mi je da vreme pokazuje i određuje stvari. Ovo što radim, već 37 godina, se zove jedna zaostavština i drago mi je da taj mladi svet sluša te pesme i raduje se, traži utehu u njima i to mi je važnije od tog trendinga. Ne razmišljam u tom smeru. Do kraja godiće će novi album - priča Dino.

Autor: S. K.