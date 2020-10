EKSKLUZIVNA ISPOVEST TANJE SAVIĆ U ''MAGAZINU IN'' Pevačica kroz suze otkrila sve detalje AGONIJE koja traje mesecima: Govorio je deci da želim da umru od korone u Srbiji, pesničili su me... POTRESNO! (VIDEO)

Prvi put pred TV kamerama otkrila potresne detalje pakla kroz koji prolazi.

Predstojećeg subotnjeg popodneva, autorka i voditeljka emisije ''Magazin In'', Sanja Marinković ugostiće u studiju: pevačicu Tanju Savić, nekadašnju članicu grupe Models Ivanu Stamenković Sindi, voditeljku Snežanu Dakić, pevačicu Gocu Božinovsku i koordinatorku Sigurne kuće Vesnu Stanojević.

Pevačica Tanja Savić, koja je prijavila muža policiji, jer joj je u aprilu, kako je sama izjavila, odveo sinove Maksima i Đorđa u Australiju bez njenog pristanka, otkrila je kroz suze u ''Magazinu In'' da nije verovala da će joj suprug Dušan to uraditi.

Naime, Tanja se rasplakala pred kamerama, kada je počela da priča o deci koju nije videla od aprila meseca. Istakla je da nije verovala da će joj suprug Dušan Jovančević uraditi ovako nešto, te i da se nadala pomirenju, kao i da je čak doživela da je sinovi pesniče da bi im vratila pasoše, kako bi sa ocem napustili Srbiju.

- Ja sam bila jedina koja je u našoj porodici prihodovala. To je bilo: ''Majka je uzela pasoše, ona hoće da vi umrete od korone ovde u Srbiji'', i onda su deca počela zajedno da me pesniče da vratim pasoše. Bilo je mnogo manipulacije. Ja sam se uvek nadala nekom pomirenju sa Dušanom i verovala da neće ovo da mi uradi - rekla je Tanja u Magazinu in, između ostalog, a celu potresnu ispovest poznate pevačice pratite sutra na kanalu televizije Pink.

Ne propustite najnovije izdanje emisije ''Magazin In'' koje je na programu televizije Pink u subotu, 31. oktobra u 17 časova!

Autor: M.K.