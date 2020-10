Iznenadićete se!

Jelena Živanović, poznatija kao Jelena Zana, priznala je da njoj samoizolacija nije bila problem, jer je, kako je sama rekla, asocijalna. Osim toga, Jelena je pričala o velikom jubileju grupe „Zana”, koji zbog epidemiološke situacije nije mogao da se obeleži onako kako su pevačica i njen suprug Žika zamislili, kao i o tome šta se u njenom životu promenilo otkad je pandemija paralisala svet.

Jelena je otkrila kako su se Žika i ona nosili sa celokupnom situacijom otkako je korona došla u Srbiju.

- Mi smo imali zakazan koncert 14. novembra, pa smo ga otkazali, jer niko ne želi nikoga da stavlja u nezgodnu situaciju. Ljudi moraju da se naviknu da u ovakvim vremenima vode računa i o sebi i o drugima. Ja sam u prvom naletu koronavirusa bila u panici, a mislim da su i svi bili u panici tada, jer niko nije znao šta nas je snašlo. Ali, ljudi, perite ruke, stavite masku, nije toliko teško. Nije ni meni baš drago što je nosim, ali ne štitim ja tu sebe, nego druge. Kad bismo se svi ponašali normalno, u skladu sa okolnostima, to bi, ja verujem, kraće trajalo. Celog života sam se izuvala u predsoblju i prvo što uradim posle toga jeste da operem ruke. Niko me ništa novo nije naučio – rekla je Jelena i dodala:

- Nama najteže pada nedostatak druženja. Ja sam „baba Vanga” i to mi ide na nerve. Prošla godina, 2019, bila nam je u svakom segmentu fenomenalna. Ne samo na planu posla, nego smo se i družili i putovali i organizovali smo žurke. Super smo se provodili, mnogo nam je lepo bilo i imala sam u podsvesti „majko moja, ovo će da nam se obije o glavu”. I tu može da se primeni ona poslovica „ako jašeš crnog konja u životu, uvek paralelno ide beli konj, a pitanje je kad ćeš da skočiš na belog konja”. Ljudi moraju da shvate da život nije ravna linija, nego da ima dobrih i loših trenutaka. Ovo je zadesilo celu planetu, a mi smo se čak i navikli na tako krizne situacije, samo kad bismo malo više poštovali te neke osnovne stvari. Ja sam kućni tip i kad kažu socijalna distanca, to ne utiče mnogo na mene, jer sam ja zapravo asocijalna (smeh). Imam ljude koje volim i kojima verujem i sad ni njih ne mogu da poljubim, ne zbog sebe, nego zbog njih, jer otkud znam – možda sam ja rezistentna, a možda prenosim.

Kako ističe, Žika i ona nisu imali potrebu da se bave nečim drugim tokom pandemije jer od nastupa ne žive.

- Nema potrebe za tim. Hvala Bogu, divna stvar je što je Zana za svojih 40 godina karijere izgradila ime koje i dan-danas živi bez obzira na to da li mi imali nastupe ili ne. Mi ne živimo od svirki, mi živimo od naših autorskih tantijema. Nismo alavi, ne treba nam na Madagaskaru ne znam ni ja šta, hoćemo samo normalan život. Nije mi se mnogo toga promenilo tokom prvog talasa. Samo sam počela da treniram u kući umesto van kuće, Žika mi je malo više bio kod kuće, isto sam nastavila da kuvam, krečila sam, farbala sam. Moji dani se nisu preterano promenili. Jedino mi je visilo iznad glave to što nisam zaboravila ključeve, nego masku, pa moram da se vratim u kuću po nju.

Iako je mnogo ljudi odustalo od letovanja ove godine, Jelena je priznala da Žika i ona stalno letuju u Srbiji, a tako je bilo i sada.

- Mi smo celo leto, dva i po meseca, sa nekim pauzicama od po nedelju dana, proveli u Sirogojnu. Mi tamo idemo više od 20 godina, to nam je oaza. Nas dvoje smo prepešačili nekoliko stotina kilometara za ovo leto, zajedno s kučetom, i bilo nam je fantastično. I sad je trebalo da budemo tamo, ali s obzirom da je zbog koncerta trebalo da imamo probe, onda smo rešili da ostanemo u Beogradu i na kraju smo otkazali. Mislim da ćemo tamo otići što pre ponovo i toplo preporučujem ljudima da generalno upoznaju Srbiju. Mnogo smo je zapustili i time što je ne znamo i što ne znamo šta imamo, a ljudi iz inostranstva se oduševljavaju tim stvarima. Baš me briga za more, meni Žika leti i ne sme da izađe na sunce jer ima osetljivu kožu, pa se čuva. Mi se šetamo po šumama i gorama i mnogo nam je lepo. Srbija je majka! - zaključila je Jelena.

Autor: Pink.rs