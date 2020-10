Veče koje će se sigurno dugo pamtiti!

Prošle noći kao i svakog petka na velelepnom imanju odigrale su se još jedne u nizu nominacije, a zadrugari i publika saznali su ko će se u nedelju boriti za opstanak u Zadruzi 4.

Od strane publike najmanju podršku imala je Andrea Rea Anđelković, dok je od zadrugara u duelu sa Sanjom Stanković izabran Fran Pujas. Svojim priznanjem da je prethodnih nedelja igrao rijaliti igricu, Fran je šokirao zadrugare, a onda im je objasnio celu situaciju i zbog čega je to uradio.

Ovo je prva igrica, morao sam da budem skroz hladnokrvan. Maksimalno sam se sklonio od nje, imao sam neke propuste. Nisam hteo da otkrijem dok ne dođe petak, dok ne vidim klipove, reakcije, njene ispade ljubomore na Aleks. Da se njih dve pokače. To je trebalo da se desi. Ovo je prva rijaliti igra, biće ih još ako je potrebno. Odabrao sam Aleks, jer bi ona pristala na priču sa bilo kojim muškarcem, samo da napravi Filipa ljubomornim - odgovorio je Fran.

Odmah zatim i Rialda Karahasanović imala je svojim pet minuta i priznala da se između Vladimira Tomovića i nje tokom prve nedelje rijalitija dešavao flert. Podsetimo, iako sada zgodna pevačica uživa u ljubavi sa Kenanom Tahirovićem, svi su bili šokirani priznanjem pre nekoliko dana da se između Tomovića i nje desio strastveni poljubac u ekonomskom dvorištu.

Ono što je dodatno iznenadilo zadrugare jeste priča Kristijana Golubovića koji im je otkrio da je tokom boravka u zatvoru imao intimne odnose.

Nije samo Kristijan prošle noći imao otkrivanje vrelih strasti iz prošlosti, to je uradila i Elena Stojčić. Naime, zadrugarka je dobila pitanje od Kristijana da objasni kakve joj je poruke slao Tomović pre ulaska u Zadrugu, te je ona opisala sve do detalja kako je to izgledalo, što je kod njega izazvalo revolt i bunt - pa je pokušao da se ,,opere" od te priče, tvrdeći da nije bio navaletan.

Nakon ljubavnih pitanja, usledio je red prijateljske drame. Sad već bivše prijateljice, Aleksandra Nikolić i Tara Simov zaratile su, zbog intrigantnog pitanja. Naime, Aleksandra je pokušala da našteti Tari, upitavši je zbog čega se poverila zajedničkoj prijateljici da joj je veza sa Matejom Matijevićem bila samo igra. Vidno izrevoltirana, Tara je počela da iznosi ,,prljav veš" koji zna o Aleksandri, a ona joj je uzvratila, pa su jedna drugu optuživale da su imale afere sa oženjenim muškarcima.

Ono što je prodrmalo zadrugare jeste "afera Bujanovac" - gde je navodno odlazila Milica Kemez, o čemu su polemisale Aleksandra, Tara i Sanja za crnim stolom, a onda se uključila i optužena kako bi pokušala da se opravda.

Došlo je vreme i za jedan raskid - i to Miljane Kulić i Lazara Čolića Zola. Miljana je bila kivna na Kemezovu zbog afere ,,Bujanovac", pa ju je napala pred svima, pokušavajući da je omalovaži, ali ni Milica nije ćutala, na šta se umešao i Bora Santana.

Poznat po oštrom jeziku, Bora je obelodanio šta je sve Zola radio u toku raskida sa Miljanom, kao i šta mu je pričao o njenom umeću u oralnom zadovoljavanju. Shvativši šta joj je radio iza leđa, Miljana je donela odluku da zbog toga stavi tačku na ljubavni odnos sa njim.

Nakon raskida, kao i svaki prethodni put, Miljana je izbacila Zolu iz sobe za rehabilitaciju, gde su inače prethodnih nedalja gradili ljubavno gnezdo.

No, da se vratimo na one romantičnije i vedrije događaje. Nakon priznanja o svojoj rijaliti igri, da je hteo da potvrdi emocije Sanje Stanković, Fran se nije odvajao od nje, a zgodna plavuša nije krila svoju sreću zbog saznanja da će se možda ipak između njih dvoje roditi ljubav o kojoj je dugo maštala.

Ovu ljubavnu idilu prekinule su gorke suze zadrugarki. Prva na redu bila je Monika Horvat, koja se gušila u suzama, a neće vam biti teško da pogodite iz zbog čega - zbog hrane. Veliki šef nagradio je zadrugare picama, a Moniku su optužili da ih je ukrala, zbog čega je ponovo bila na udaru žestokih komentara o njenom višku kilograma, što ju je nateralo na plač.

Sa druge strane, Milica nije mogla da se smiri zbog "afere Bujanovac", te se osamila i jecala na sav glas. Nju je dodatno urnisao Bora, koji joj je očitao lekciju o druženju sa Tarom i Miljanom. Mnogi zadrugari našli su se Kemezovoj u ovoj drami, pa su je tešili, ali ona nije mogla da dođe sebi.

Taman kad pomislite da zadrugari ne mogu da vas više iznenade, oni naprave korak dalje i zapravo otkriju zbog čega su oni baš vaši omiljeni likovi sa ekrana. Svađe, spletke, zapleti, raspleti, ljubavne drame, ali i nade su svakodnevnica zadrugara, zato Zadruga i jeste najgledaniji rijaliti u regionu, a vi ne propustite priliku da glasate za vašeg favorita i time mu produžite opstanak u Beloj kući.

Autor: O. B.