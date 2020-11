Nije izdržala, a da ne prozove nekadašnjeg cimera.

Bivša stanarka najpoznatijeg imanja u regionu, pevačica etno muzike Miilica Dugalić gostovala je u večerašnjem izdanju emisije ''Pitam za druga'' na RED TV-u. Bivšu zadrugarku ugostili su Stefan Milošević Panda i Stefan Kandić Kendi, ovog puta maskirani u Mariju i Miljanu Kulić, čime su sve nasmejali do suza.

Milica je tokom gostovanja, gledajući prilog o Lepom Mići, iskoristila priliku da spusti zadrugara, sa kojim je ranije, dok su oboje živeli pod krovom Bele kuće, imala nesuglasice i okršaje.

- A on se ovo štimuje? Nema te, pa naravno da te nema, ja te ne vidim uopšte! - spustila je Milica svog bivšeg cimera iz Bele kuće, nakon što je odgledala klip na kojem Lepi Mića peva stihove pesme ''Dizel'' - ''Nema me, noćas nema me...''.

Kako je sve izgledalo, pogledajte u nastavku:

Autor: M.K.