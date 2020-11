ŠOK! Zola je prvo GURAO od sebe, pa se IZGUBIO u MIljaninim POLJUPCIMA i ZAGRLJAJIMA! Ona je ODMAH imala NEŠTO da mu ZAMERI (VIDEO)

Popustio je.

Nakon javnog izvinjenja Miljane Kulić, svom sada već bivšem dečku, Lazaru Čoliću Zoli, ona ga je povela u izolaciju, gde su opet pokušali da pronađu zajednički jezik. Ona je u suzama obećavala da više neće biti onakva kakva je bila, i da želi da ostane sa njim, jer ga voli.

On je ponovo pomenuo kako mu smeta njena tenzija, ljubomora i njihovi razgovori do jutra, koji ga iscrpljuju, a ona je na sve načine pokušala da ga poljubi, dok ju je on odgurivao od sebe.

Neću da se mirim sa tobom! - rekao je Zola.

Ako se ne pomiriš sada, nećeš nikad - rekla je Miljana.

Obećaj mi da se nećeš više ovako ponašati, i bićemo zajedno - rekao je Zola.

Njih dvoje su nakon toga razgovarali o temama koje su se tokom protekle, ali i ove večeri potegle i izgladili odnose.

Detaljnije u video - prilogu koji sledi.

Autor: D.B.