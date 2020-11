VELIKI VIP HOROSKOP PORTALA PINK.RS! Ne preza ni od čega, sve će probati prvi i nikada ne odustaju! Ovi poznati muškarci su rođeni u znaku Jarca!

Evo šta ih odlikuje!

Jarac je izuzetno ambiciozna i uporna osoba koja ne preza ni od čega. Uglavnom ne gaji nikakve strahove i zaista se trudi da bude u svemu napredan. Jarčevi su idejni tvorci mnogih inovacija, oni će sve probati prvi, oni će sve prvi uraditi, pa čak i po cenu da naprave neku pogrešnu procenu. Međutim, oni jako retko naprave tu pogrešnu procenu, pa se ipak može reći da ih intuicija i poslovna logika često vode pravim putem.

Oni nikada ne odustaju. Mogu mnogo da se menjaju, ne žale truda da usvoje neka nova znanja i naposletku sve mogu da dovedu do ravnoteže. Kada su u stanju krize, to kod njih ne traje drugo, jer veoma brzo promene nešto i nađu način da se iz krize izbave. Osobe rođene u periodu od 22. decembra do 19. januara su jarčevi, a mi vam donosimo lisu naših poznatih muškaraca koji su pripadnici ovog znaka.

Luka Jović

Proslavljeni fudbaler rođendan slavi 23. decembra. Jarčevi su talentovani i za sport i za umetnost podjednako. Oni već od malena pokažu to na raznim primerima, i jednom kada primete svoj talenat, nikada ne odustaju od toga da ga dalje razvijaju i unapređuju.

Miloš Biković

Najveći zavodnik među mladim glumcima svoj divan dan slavi 13. januara i takođe je jarac. Jarac može delovati pitomo, krotko i zadovoljno, dok se bavi nekim svojim omiljenim hobijem. Ali iza ovog pitomog stava, imajte na umu da njegov mozak radi prekovremeno. Ukoliko pokušate da vežete ovog jarca budite uvereni da će pronaći načina da pokida konopac i pobegne.

Žarko Laušević

Legendarni glumac duva rođendanske svećice 19. januara i pravi je predstavnik svog znaka. Ambiciozan, odlučan i praktičan – ove osobine sumiraju ličnost muškarca rođenog u znaku jarca. Jarac je srećan dok gazi opasnim i strmim stazama, dok se penje uz strmo brdo pa i za vreme gadne oluje, sve dok zna da ga trijumf čeka na vrhu planine. On želi da se popne do samog vrha da bi osvojio nagradu. Jarac zna da su prednosti uspeha slava, prestiž, novac, a ime te igre je istrajnost.

