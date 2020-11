VELIKI VIP HOROSKOP PORTALA PINK.RS! Oni su uporni, snalažljivi, ali i veoma nestrpljivi! Ovi poznati muškarci su ribe!

Emocije su njihovo drugo ime.

Muškarac rođen u znaku riba je jedan uporan i odlučan muškarac. On zaista ume da bude na visini svakog zadatka u koji ga život postavi. On je uvek snalažljiv i za njega „nema zime“. On sve pažljivo promatra, proračunava i dovodi u ravnotežu svojim zalaganjem. Retko kada greši, a i kada greši ne očajava, već po ubrzanom principu dovodi do toga da se greška ispravi.

Depresija kod muške ribe je nemoguća misija. Neke teorije govore da je to posledica velike optimističnosti, ali i snalažljivosti, pa oni gotovo uvek vide izlaz. Nestrpljivi su po prirodi, i želeli bi sve sad i odmah, ali uvek uspeju da sačekaju to neko pravo vreme koje će doći i doneti dobre rezultate. Skloni su da uvek žele bolje i više, pa ma kakvo da je stanje mogu da bivaju nezadovoljni, ali to kod njih rađa ambicije. Osobe rođene u periodu od 19. februara do 20. marta su u horoskopu ribe, a mi vam donosimo spisak naših poznatih muškaraca koji su pripadnici ovog znaka.

Siniša Mihajlović

Legendarni fudbaler i trener rođen je 20. februara i u horoskopu je riba. Oni ne vole stara pravila, razmišljanja, jer su ljudi koji su okrenuti budućnosti. Veoma su kreativni i vole da se bave umetnošću. Imaju dar za „sve što se radi rukama“. Oni mogu da budu jako dobri sportisti, a ako se odluče za sport, kod njih se razvije težak karakter „onog ko ne ume da izgubi“.

Miki Đuričić

Bivši zadrugar rođendanske svećice duva 13. marta. Muškarac riba je velikodušan i neovozemaljski. Njegov duh je pravo carstvo emocija i to je ono što ovog muškarca stavlja u centar pažnje. Emocije su ono što definiše muškarca rođenog u znaku ribe. Ovaj naglasak na njegovoj sentimentalnosti takođe znači da je muškarac rođen u znaku ribe veoma intuitivan i da je u stanju da oseti šta drugi misle ili osećaju skoro telepatski.

Nemanja Stevanović

Poznati pevač divan dan slavi 01. marta i pravi je predstavnik svog znaka. Ribe krasi velika doza empatije. Kada razgovarate sa muškarcem rođenim u znaku ribe često ćete imati osećaj kao da vodite razgovor sa nekim ko živi u dva različita sveta. Pola njegovog uma će biti u ovom jednom i pola u nekom drugom svetu. Prividan svet snova, senki i tajni je sasvim opravdan za ribe kada je u pitanju njihov doživljaj realnosti. Ideali, ideje i imaginacija su kod muškarca rođenog u znaku ribe više zastupljeni od uobičajene materijalne realnosti. Taj unutrašnji svet muškarca ribe čini ga tajanstvenim i zagonetnim mnogim ljudima. Muškarcu rođenom u znaku ribe je veoma teško da iskaže ono što zaista misli ili oseća i ne odaje svoje tajne olako.

Miloš Teodosić

Naš uspešni košarkaš rođen je 19. marta. Muškarac rođen u znaku ribe je često u isto vreme divna zlatna ribica i ajkula predator, te sam znak dve ribe u stvari ukazuje na dualnu stranu njegove ličnosti. Predstavljen svojim elementom vodom, on je fluidan i ležeran, uvek pliva sa strujom i ide svojim tokom. Ovaj opušten pristup često prikriva dublje emocije.

Sergej Ćetković

Vlasnik prelepih balada i sjajnog vokala rođendan proslavlja 08. marta. Miran i staložen, muškarac rođen u znaku ribe često skriva strasnu stranu svoje prirode i unutarnje nemire. Muškarac ribe ima jaku i bujnu maštu, izražavajući svoje misli kroz pisanje, ples ili pesme. Izuzetan i kreativan, muškarac rođen u znaku ribe često pravi vrhunska dostignuća u svetu umetnosti.

Marko Janjušević Janjuš

Bivši košarkaš i rijaliti zavodnik divan dan slavi 12. marta i pravi je predstavnik svog znaka. Muškarac riba u ljubavi je duboko romantičan. Ljubav predstavlja krajnji ideal za muškarca rođenog u znaku ribe. Njegovo srce je iskreno i on voli druge sa nesebičnom čistotom. Stidljiv i uzdržan, muškarac riba često ne prilazi direktno, umesto toga, radije pliva u krug, proučava situaciju pre nego što zabaci mamac i zaroni. Riba se nikada neće zaljubiti na prvi pogled. Ovaj muškarac se polako i pažljivo prepušta ljubavi. Muškarac rođen u znaku ribe očekuje vatromet i magiju, ideal ljubavi kao što je prikazana u najvećim baladama, poemama i pesmama.

Autor: R.L.