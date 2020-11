PROGOVORILA O DRUGOM DETETU! Goga Sekulić otkrila da li radi na još jednoj bebi sa Urošem, pa priznala na šta će ga NATERATI! (FOTO)

Uvek otvorena i iskrena!

Pevačica Goga Sekulić nedavno je objavila novu pesmu, koja je pobrala simpatije publike, a mnoge je začudilo što se na taj korak odlučila s obzirom na to da njene kolege ne žele da izbacuju nove pesme u vreme krize zbog epidemije koronavirusa. Ipak, Goga kaže da je odlučila da izda jednu pesmu, od nekoliko koliko ima, te da će pratiti situaciju.

U spotu za njenu pesmu pojavljuje se maneken koji je privukao veliku pažnju, a pevačica je otkrila da li bi ikada angažovala svog supruga Uroša Domanovića da joj bude glavni glumac, s obzirom na to da izgleda fantastično.

- Pokušala sam na tu temu da razgovaram sa Urošem, ali on baš i ne voli snimanja i slikanja. Ipak, kada bude neka lepa pesma i posvećena njemu, moraće - rekla je pevačica kroz smeh, te se osvrnula na majčinstvo i to da li Uroš i ona planiraju drugo dete:

- Svi možemo da mislimo ili nagađamo o majčinstvu dok se to ne dogodi. To se ne može opisati, mora se doživeti. To je nešto najlepše u životu – biti majka je dar od Boga! Vasilj Andrej liči i na Uroša i na mene, mada to se menja kako deca rastu. Neko kaže „isti tata”, a neko da liči na mamu, to jest na mene. To (drugo dete) se ne planira, a mi na tu temu ne razgovaramo. Sin nam je trenutno centar sveta.

NASTUPA NEMA, NE ZNA DA LI ĆE RADITI ZA NOVU GODINU - Imala sam samo nekoliko nastupa ove godine. Nedostaju mi razmena energije sa publikom, putovanja i akcija, ali samo vikendom, jer imam akciju sa sinom od jutra i uživam u tome. Za Novu godinu imam nekoliko ponuda, ali gazde lokala su u strahu šta će biti, isto kao i mi. Možda samo jednu Novu godinu nisam radila do sada, ali nije ni moranje po svaku cenu. Volim da bude top mesto, da su ljudi veseli i da budemo svi srećni i zadovoljni - rekla je pevačica.

Autor: N.V.