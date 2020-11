SVI ATIBUTI ISPLIVALI U PRVI PLAN! Marina Visković uhvaćena u nikad provokativnijem izdanju! (FOTO)

View this post on Instagram

Sve je pocelo bas tako,iz drugarstva.Neobavezno,bez pritiska ali sa podrskom.Bez tenzije ali sa smehom.Svaka je tu za svaku.Nikada nije bilo sujete,a uvek je bilo radosti.Mozda je ovo najteza godina ali je ljubav,paznja i neizmerna podrska bila u svakim trenutku.Nikada necu zaboraviti koliko ste se radovale mojoj sreci,to je najveci dar.PRIJATELJSTVO.Ono nije samo na instagramu,ono je u srcima.Volim vas!Ovo je sigurno cetverac,ali sa kormilarom!Onim najvaznjijim zbog kog i jesmo sve cetiri zajedno.Dusan Lazic nas Laza!Hvala sto nas trpis sve ove godine!Hvala sto si nas spojio!Hvala sto imas razumevanja i ljubavi za svaku od nas ! “Sad me trazis” ...za 20,30 godina...nastavicemo pricu ...🤍🍸🎉🥰🌻🕺 @ildasaulic @dajana.paunovic @marina_viskovic_official @laziclaza (iza kamere ) 😂