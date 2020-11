"OVO RADIM ZBOG SVOJIH SINOVA" Seka Aleksić pokrenula novi biznis: Ima jasan plan i cilj, a evo šta kaže na pitanje ZARADE

Finansijska dobit joj, kako kaže, nije bitna.

Folk zvezda Seka Aleksić nedavno je pokrenula novi Jutjub kanal namenjen deci. Kako je najavila, ovaj kanal sadržaće zabavan i edukativan sadržaj za one najmlađe, a pevačica je već prepevala nekoliko dečijih pesmica, koje je objavila.

Kako kaže, na ovu ideju došla je još pre četiri godine, kada je rodila Jakova, sina prvenca, a realizacija je usledila tek sada. Iako pojedini komentarišu da pevačica na ovaj način planira da zaradi, ona kaže da joj to uopšte nije jedan od ciljeva.

- Ne razmišljam o kanalu kao novom biznisu, ovo je urađeno sa ljubavlju i kao jedan poklon mojoj deci i svoj deci koja me vole i čiji roditelji me prate. Smatram da je ovako nešto veoma lepo i neočekivano sa moje strane i kod nas niko nije uradio nešto na taj način. Ja svoj biznis imam, to nije samo pevanje i smatram da ne treba da idem ulicom i pričam kako radim ovo ili ono, imam ili nemam firme, to je van svake pameti. Na kraju je nekulturno nekoga pitati za njegovu zaradu i biznis, ne pitam ni ja nikoga i ne volim ni kad mene pitaju. To je veoma intimna i privatna stvar, a što se tiče ovog projekta - on je zamišljen da bude na korist deci i tako se i ophodim prema njemu, ne razmišljam o zaradi i tim stvarima zaista - objasnila je pevačica.

Autor: D.T.