"SREĆNA SAM I ZALJUBLJENA" Tamara Milutinović konačno progovorila o vezi s poznatim muškarcem koji je zbog nje OSTAVIO ŽENU

Još uvek nije vreme da o svemu priča, ali...

Folkerka Tamara Milutinović već više od godinu dana ispunjena je na emotivnom planu - ona je sa sveže razvedenim kompozitorom Sašom Nikolićem koji je, kako se šuška, zbog nje ostavio suprugu Aleksandru. Ona još uvek izbegava da javno potvrdi šta je prava istina, već kaže da će o svemu govoriti onda kada za to bude došlo vreme.

- Nisam do sada davala izjavu sa kim sam i šta sam, koga volim i kome moje srce pripada. Srećna sam i zaljubljena sa nekim ko me voli i razume, to je ono što je meni najbitnije. Ispunjena sam i zadovoljna u ljubavi, a to je najbitnije. Doći će dan kada ću o tome pričati i imati priliku da kažem istinu – bilo je sve što je Tamara želela da kaže.

Autor: D.T.