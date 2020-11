Posle svega kroz šta je prošla, rešila je da krene dalje, ali i ohrabri sve žene koje prolaze kroz situaciju sličnu njenoj.

Manekenka Sandra Obradović u maju prošle godine prijavila je svog tadašnjeg partnera V.B. za nasilje u porodici. Ona ga je optužila da ju je psihički i fizički maltretirao, čak i tokom trudnoće kada ju je, kako tvrdi, udarao po stomaku, zbog čega je nekoliko puta posle navodnog batinjanja završavala u bolnici "Narodni front", gde se potom i prevremeno porodila. Sandra je izašla u medije, rešila da se pobuni protiv nasilja, a čitav slučaj završio je u rukama nadležnih institucija. Nešto više od godinu dana kasnije, manekenka je rešila da osnuje fondaciju za pomoć ženama žrtvama nasilja, a u "Novom jutru" TV Pink prisetila se svega kroz šta je prošla.

- Ja mislim da se prljav veš ne iznosi, ali s druge strane kada to pređe u neku stvarno nepodnošljivu situaciju u smislu nasilja psihološkog, fizičkog, finansijskog - mislim da žena mora da prijavi to, bez obzira na to da li je javna ličnost ili anonimna, to je nebitno totalno - započela je Sandra razgovor sa Irinom Vukotić i Žikom Nikolićem, kojima je priznala šta se sve promenilo kada je čitav slučaj završio u medijima.

- Imala sam takve situacije posle mog razvoda da su svi moji prijatelji stali na njegovu stranu, da brane nasilnika.

Kako tvrdi, ništa nije ukazivalo na to da će njen partner biti nasilan.

- Bila sam prva ta koja je imala vezu savršenu. Voljena, pažena, mažena do 4. meseca trudnoće... Nisam htela odmah da prijavljujem zato što sam se bojala, iskreno, ali sam posle počela da prijavljujem. Međutim, te prijave uopšte nisu ni dolazile do suda, tako da... Pretpostavljam da žena treba da sedi kod kuće, ćuti i trepće, smeška se i ćuti, to je najbitnije u takvim odnosima - kaže Sandra i dodaje:

- Želim da ih ohrabrim i da im kažem da imaju gde da odu, da mogu da nađu posao, da mogu da budu ekonomski nezavisne, što je najvažnije. Ja sam sada okej, manje-više. Strah je ostao verovatno kao posledica nasilja i svega toga, ali ne bih se vraćala na tu temu.

Vesna Stanojević: Nasilje je krivično delo Žene imaju problem i prijavljivanja i na neki način strah od prijavljivanja, ali i sramotu - to je nešto što se ženi uvek, na neki način, pripisuje, da je žena kriva. Jako je važna promena svesti svih nas, ne samo žena. Hajde da menjamo svest i kažemo - ljudi, nasilje nije društveno prihvatljivo! Ne možeš da podigneš ruku na bilo koga! Jako je važno da se ženama šalju poruke, da žene što više o ovoj temi znaju! Da znaju koje su im mogućnosti, kome da se obrate, u kome mogu da imaju poverenja

