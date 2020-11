ONI GA NAJBOLJE ZNAJU Zdravko Čolić je omiljen u narodu, a evo kakav je zaista: Komšiluk razvezao jezik, svi tvrde ISTU STVAR

Ovo je istina o pop zvezdi!

Zdravko Čolić, jedan od najpopularnijih pevača svih vremena na našim prostorima, živi u velelepnom naselju u mirnom delu Košutnjaka sa suprugom Aleksandrom i ćerkama Unom i Larom. Da svoju privatnost maksimalno štiti od javnosti jasno je svima koji su pogledali ili pročitali bar jedan intervju pop zvezde, a u prilog tome govori i činjenica da je njegova vila okružena zelenilom, a dvorište ima čak dve kapije i bezbednost je na visokom nivou.

Ipak, Čola nije "nedodirljiv" - komšije ga odlično poznaju i svakodnevno sreću, a o njemu imaju samo reči hvale. Komšinica Sanja prvi put ga je srela na obližnjem dečjem igralištu.

- Prvi put kada sam ga videla, nisam mogla da verujem. Njegova deca i moja deca su se igrala na igralištu. Meni se obrati neki čovek, kad ono - Čola. Ja stala, gledam i ne verujem. On se lepo nasmejao i od tada se uvek lepo javi kada se sretnemo na igralištu. Uglavnom, sada dolazi na igralište sa mlađom ćerkom Larom, starija je prerasla to, isto kao i moja. Čovek je narodan, ma ljudina, sve najbolje mogu reći za njega - otkriva Sanja, a komšija Bogan poručuje da bi sve javne ličnosti trebalo da se ugledaju na Čolu.

- Ma Čola je gospodin, svako će vam to reći. Srećemo se često u šetnji, a i u obližnjim restoranima. Uvek se lepo javi i veoma je ljubazan. On treba da bude primer drugim poznatim ličnostima kako se zvezda ponaša. Mislim da se takva pevačka veličina više neće ponoviti na našim prostorima. Vežba često, vrlo je disciplinovan i u top formi uvek - ispričao je Bogdan, penzionisano vojno lice.

Jedna komšinica, koja nije želela da otkrije svoje ime, takođe ističe da se divi Čoli što je uspeo da sačuva porodicu od javnog života.

- Znam sve o Zdravku, ali neću da vam kažem. Moja kuća je blizu njegove, a sa istog smo podneblja došli. Mislim da je Čola najpametniji od svih poznatih ličnosti što krije svoje najbliže, a tako treba i da ostane. Kako vidim, to poštuju i konobari i komšije i niko se do sada nije usudio da uslika na kvarno njega i porodicu. A znate zašto je to tako, zato što je Čola veličina i takav tretman od naroda i zalužuje - kaže ona.

Autor: D.T.