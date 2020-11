"VARAJU NAROD I FANOVE" Javnost zgranuta zbog pomirenja Frana i Paule, odmah se oglasio Osman Karić! Opleo po njima kao nikad do sad! (VIDEO)

View this post on Instagram

Dobro osmišljen plan jednog mladog "divnog" para. Lepo sve su smislili po Kališu šetali u Zoo vrtu s'majmunima visili. Lepi Mica u Knezu ih čeko, bio je u strehu da ih Lav možda nije ščepo. Par se Mići vratio,pa sa vrata restorana sa njima zaratio, malo ih je blatio, kašike se latio. Dok je Mica ručak jeo, pored njega Fran je seo, sela je i Paula pa se Mici tihim glasom javila. Razgovor je dugo teko u rerni se fazan peko. Onda im je Mica reko, slusaj vamo stoko, mušica mu ulete u oko. Savete im dobre dao, krenuo je pa je pao ali plan im bese zao, da varaju narod i fanove svoje, da u vezi bude ih bar troje.Toma, Čorba i još neki da poljubci budu vreli ali meki. Da na pola udje Sanja, da se ona zaljubi u Frana, Sanja laze, češka ga po kosi dok on Paulu još u srcu nosi. Peru šatro zube na kvarno se ljube, u svojoj se lazi sad polako dave a i gube😂👍