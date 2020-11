ZA DLAKU IZBEGLA TERORISTIČKI NAPAD U BEČU! Maja Berović priznala kroz kakvu je AGONIJU prošla zbog svoje porodice: To me je izbezumilo, bila sam užasnuta! (VIDEO)

Prošla kroz pakao!

U stravičnom terorističkom napadu koji se u ponedeljak dogodio na ulicama Beča radikalni islamisti ubili su četvoro i ranili čak 17 ljudi, a regionalna muzička zvezda Maja Berović otkrila je pre premijernim kamerama da je za dlaku izbegla ovaj stravičan događaj u austrijskoj prestonici.

Pevačica je otkrila i da je bila izbezumljena zbog svoje porodice u Gracu, koji se nalazi nedaleko od Beča, a sumnjalo se da će i tamo doći do napada.

- Bilo je jako, jako napeto. U tom momentu kad sam se uputila kao Beogradu, počela sam od ljudi da dobijam one užasne snimke koji su kačeni na društvene mreže. Bila sam potresena i užasnuta. Onda su mi moji iz kuće javili da su dobili poruku od nadležnih organa da ostanu kod kuće, jer postoje indicije da isti taj napad može da se dogodi i u Gracu. To me je zaista izbezumilo - rekla je Maja za ''Premijeru''.

U nastavku pogledajte detaljnije:

Autor: M.K.