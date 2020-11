MIRA BANJAC JE DANAS NAPUNILA 91 GODINU, a ovo su naši najstariji glumci! Evo kakvi su njihovi saveti za dugovečnost! (FOTO)

Svoje godine ponosne nose!

Jedna od naših najpoznatijih glumica, Mira Banjac, danas puni 91 godinu! Iako gazi desetu deceniju života, energija kojom pleni je zadivljujuća, pa bi mnogi mladi mogli da joj pozavide. Njena blistava karijera je izuzetno bogata, a život veoma složen. Otac joj je bio potomak srpskih iseljenika u Sjedinjene Američke Države, koji nije znao srpski jezik, a majka devojka iz skromne vojvođanske porodice, koja nije znala ni reč engleskog. Mirin otac je napustio porodicu i vratio se za Ameriku. Iako je supruzi i ćerki slao karte, one nikad nisu krenule za njim. Glumica je rasla uz baku i tetku sa očeve strane. Majka koja je radila u fabrici šećera u Beogradu zbog posla je retko viđala mezimicu.

Mira je sa 24 godine postala majka kada je sa Andrejem Jovanovićem dobila sina Branu. Od supruga se razvela kada je njihov sin imao samo pet godina, a unuk joj je doneo najveću sreću. Mira ne krije ni da je čak u jednom periodu svog života, kada je bila na rubu egzistencije, htela da izvrši samoubistvo skokom sa vrha prestoničkog hotela.

Kako je jednom prilikom otkrila, tajna njene dugovečnosti, uprkos teškom životu, zapravo je u radu.

- Samo rad. Kad ne budem radila, ja ću da uginem kao biljka koju nisu zalivali. Ako i jesam bolesna kod kuće, kad odem negde na snimanje, ne fali mi ništa. U tome nalazim eliksir, neku svoju snagu. Posao za mene nije kuluk, već terapija. Više molim boga da što duže radim nego da što duže živim.Drugo, spoznala sam da čovek ne sme odmah, kad ga nešto malo zaboli, da trči kod lekara u bolnicu. Morate se pomiriti sa svojim godinama, morate spoznati svoje telo. Moramo znati da bismo mu mogli pomoći. Treba naučiti kako da pomogneš sam sebi da bi mogao da pomogneš i drugima.

Glumac Vlasta Velisavljević u julu je napunio 94 godine, a mnoge je nasmejala njegova izjava da u ovim godinama pije sok, iako više voli viski. Ono što je mnogima neverovatno kada je Vlasta u pitanju jeste da čak i desetoj deceniji on vozi automobil - svoju crvenu ''ladu'' koja mu služi da se odveze od tačke A do tačke B, kako ne bi morao da se gura po javnom prevozu ili da zove taksi. Kako je jednom prilikom istakao, nije siguran čemu može da zahvali na svojoj dugovečnosti, ali je siguran da mu je odricanje od najvećeg poroka produžilo život.

- Ma ko zna da li je to genetika ili ne. Valjda je to onaj odozgo tako zapisao, ali mislim da mi je najveća blagodet to što više od 20 godina ne pušim - otkrio je Vlasta jednom prilikom.

Pozorišna glumica Branka Veselinović apsolutna je rekorderka kada su godine života u pitanju. Naime, ona je u septembru napunila 102 godine, a kako je otkrila, tajna njene dugvečnosti leži u malim, svakodnevnim stvarima. Svakog jutra ustaje u šest, a uveče sluša muziku i gleda televiziju u nastojanju da nauči još nešto.

- Trudim se da godine ne osećam. Gimnastika je obavezna svaki dan, mora da se odradi i u ležećem i u stajaćem položaju. Gledam televiziju, volim da čujem lepe stvari, slušam muziku. Dobro vidim i čujem i ne stidim se da se pojavljujem na javnim mestima. Pišem, dišem, slikam, radim i ne mislim da mi je kucnuo čas odlaska. Stalno imam kontakte s ljudima i neka posla. Mnogo je ljudi po domovima, nevidećih, ili onih koji su čitav život u kolicima. Obilazim ih i dan-danas, jer treba im svakodnevno obogatiti život - otkrila je Branka tajnu svoje dugovečnosti u jednom intervjuu.

Autor: M.K.