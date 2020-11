EDO I ZILHA SE UPRAVO RAZVELI! Fetić izašao iz sudnice, pa se odmah oglasio za Pink.rs! Evo kada će viđati decu i šta je sa alimentacijom!

Sada može da nađe novu devojku!

Edis Fetić tokom boravka u rijaliti programu "Zadruga" imao je turbulentnu ljubavnu vezu sa Draganom Mitar. Njih dvoje su bili partneri, iako su još uvek imali zakonite supružnike. Ipak, Edova i Draganina veza na kraju nije opstala.

Takođe, nije opstao ni Edov brak, s obzirom na to da se on upravo razveo od supruge Zilhe Karišik. Sve se desilo u sudu u Novom Pazaru, a Edo nam je rekao i kojim će danima viđati decu, kao i šta je odlučeno kada je reč o alimentaciji. On je istakao i kako su u sudu pokušali da ih pomire, ali da nisu bili za tu opciju.

Da, upravo smo se razveli... Videli smo se u sudnici, to je okružni sud u Novom Pazaru. Oko dece još nije konačno sve. Viđanje će ostatio. Kod mene će biti petkom, subotom i nedeljom, a alimentaciju će sud odrediti po primanjima. Pokušali su da nas pomire, ali smo oboije bili za opciju razvoda - rekao nam je Edo nakon što je izašao iz suda.

Autor: Srđan Kuvekalović