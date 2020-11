BILA JE NA MUKAMA ZBOG PRVE TETOVAŽE! Tijana Dapčević otkrila kako je njen otac reagovao kad ju je ugledao istetoviranu! (VIDEO)

View this post on Instagram

Imala sam u planu da "skinem" ove moje notice s ruke (odnosno, prekrijem nekom novom sličicom) 🤷🏼‍♀️⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ To mi je prva tetovaža, koju sam uradila za 18. rođendan (i koju je moj tata tada pokušao da skine vodom misleći da nije prava i da nisam to stvarno istetovirala). 😂😇⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ Računam, mnogo je izbledela, ne izgleda više lepo i treba da se napravi nešto drugo od nje... Ali onda me je moj drug @goranmicic_mg razuverio i rešio da je osveži i to tako da izgleda kao da je sad prvi put urađena (a i ja se osećam kao da imam opet 18 godina, a ne 25 koliko imam)... 💃🏼😉💜⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ ⁣#tattoo #tetovaza #goranmicic