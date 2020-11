Otkrila i da li planira da ode za Australiju.

Tanja Savić skoro punih osam meseci nije imala priliku da zagrli svoje sinove nakon što ih je pevačicin suprug Dušan Jovančević bez njenog znanja odveo u Australiju. Pink.rs došao je u posed prepiski Tanje i Dušana, kao i pevačinog razgovora sa svekrvom Anom, a Jovančevićevu ispivest imali ste priliku da ekskluzivno čitate, takođe na našem portalu.

Dušanova i Tanjina strana priče u mnogo čemu je različita, a pevačica se sada oglasila i priznala da nije iznenađena njegovim potezom, istakavši da je ne zanima šta on radi i da su joj bitna samo njena deca.

- Čovek je takav kakav je i šta da radiš. To je njegova nemoć, u stvari. Provalila sam ja ko je on i šta je i ja njemu više ne verujem ništa. Ne želim mnogo da pričam o njemu. Ja nisam bila svesna da živim s manipulatorom, a kad sam shvatila o čemu se radi, bila sam u šoku. Ništa ja nisam videla, ali kad sam shvatila da je manipulator, prestala sam da patim, a da to nije slučaj, sigurno bih mnogo patila za njim. Meni su bitna samo moja deca i to je to, a on da razmišlja o njima, ne bi to radio - rekla je Tanja i dodala:

- Ti ako paziš svoju decu, logično je da ćeš da ih zaštitiš od prljavština iz svog braka. To se dece ne tiče, to treba da ostane između dvoje odraslih ljudi.

Osim toga, pevačica je otkrila i da je uspela da se čuje sa sinovima, kao i da su vodili veoma emotivan razgovor tokom kog su ona i Đorđe plakali.

- Čula sam se sa decom. Verovatno je sve što sam iznela u javnost poslednjih nekoliko dana uticalo na to ili su stigli papiri kod gospodina, pa je to sad malo promenilo situaciju, i zato mi je dao da čujem decu. Bilo mi je to čudno. Vidim da deca pate, mlađi sin je plakao tokom razgovora sa mnom jer je video da ja plačem. Baš je bilo emotivno. Međutim, danas je druga priča. Jedan dan je ovako, drugi dan je onako. Sa tim čovekom se ne zna. Kako vetar duva, tako se i on ponaša. Na koju nogu ustane, takav će mu dan biti, i njemu i svima oko njega, tako da to je pakao - kazala je Tanja.

Savićeva je otkrila i da optimistično gleda na svoju situaciju, kao i da je težak period iza nje, s tim što joj i dalje mnogo nedostaju deca.

- Baš imam težak period iza sebe. Ma koliko da mi je sada teško, jer patim za decom, meni je mnogo lakše što ja nisam kraj njega. Ja sam skinula teret, to vam je kao da imate nekoga da vam diše za vratom non-stop i da vam govori „ovo nije dobro, ovo je dobro”, kao da ste rob. Ja samo želim sa decom normalno da pričam, a oni mi govore da otac pati i da mama maltretira tatu. On patetiše pred decom da bi izazvao reakciju kod njih, a ja im stalno pričam da će sve da shvate kad budu porasli, tako da sam po tom pitanju mirna - izjavila je Tanja.

Putovanje u Australiju još joj nije u planu, posebno zbog situacije s koronavirusom, pošto bi po dolasku morala da provede određeno vreme u karantinu, nakon čega nije sigurna da bi uspela da vidi sinove.

- Ne planiram da idem u Australiju. Nemam kod koga da odem, a nemam ni s kim da odem, a sama da odem neću. U Australiju ne možeš da uđeš ako nisi državljanin ili ako nemaš boravišnu vizu, a ja nemam nikog ko to ima. Ja sama da idem i da sedim tamo u izolaciji u ovom periodu, i da letim nekim avionima preko Indonezije, preko Kine, sa nepoznatom kompanijom, stvarno mi ne pada na pamet. Neću više sebe da stavljam u nezgodne situacije - otkrila je Tanja.

