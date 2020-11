Šok za šokom.

Dan u Zadruzi obeležila su priznanja, jadanja, ali i šokantni detalji koji su mnoge ostavili bez teksta. Naime, danas su Marko Janjušević Janjuš i Filip Car vodili svoju radio emisiju "Delegati" gde su doveli zanimljive goste koji su mnoge nasmejali do suza.

Između ostalih, oni su ugostili Tomu Panića koji je na račun Paule Hublin izneo šokantne detalje.

Najveću žrtvu svega ovoga podnela je moja žena, to je istina. Nego, da pomenem i Indiju, u kojoj sam i živeo, ali su mi najdraže uspomene iz Kine, Pekinga... Tamo sam imao nekretninicu, odvojenu sobu za kućnu pomoćnicu. Pozdravio bih i svoj Svilajnac, znam da Nadežda više nije uz mene i znam da ne želi da me vidi, ali svakako moramo obaviti jedan razgovor - počeo je Toma.

Ja jesam budala, uvek sam pravio gluposti zbog svoje lude glave. Se*s sa Paulom je bio sladak, ona je klinka i to je interesantno. Sve je bilo slatko. Tako me je jednom pitala da mi p*dne, ona neke stvari radi u momentu kada želi da se zgadi čoveku - odao je Toma.

Zatim se osvrnuo i na Frana Pujasa:

Ljudi će ga zgotiviti na kraju, jer smo mi sve okrenuli na sprdnju, i ta njegova krivična dela i te priče - rekao je Toma, pa izabrao Moniku kao najlepšu zadrugarku u kući.

Ono što je takođe mnoge nasmejlalo jesu pisma koja su bila namenjena za pojedine zadrugare. Janjuš je izvukao prvo pismo za Paulu Hublin i Frana Pujasa.

Želimo da znate da smo uz vas u svemu. Daj šansu našoj Pauli, onaj kriminalac Toma je bio samo odskočna daska za vas! Sve je top! Prijatelj Bruno se ne ljuti. Paula, zameramo ti što otkrivaš sline iz nosa! Volimo vas, Frane, otkači Sanju! - glasilo je pismo.

Takođe, ono što je ostalo itekako zapaženo jeste Janjupševo obraćanje njegovoj, sada već bivšoj supruzi Eni.

Pošto je njoj sada rođendan, ali i Kruni, voleo bih da iz kese koju sam ostavio, uzme pare da kupi poklon za nju i za Krunu. Boli me što ne može da dođe ove godine, ali tako je, kako je. Uzmi 500 evra za sebe, a Kruni koliko god treba - rekao je Janjuš.

Odmah nakon radio emisije "Delegati" usledila je emsija "Gledanje snimaka" koja je nastavljena od sinioć. Snimci su bili raznorazni, a ono što je najviše komentarisano jeste odnos Filipa Cara i Mine Vrbaški.

Svi mi imamo prošlost, samo vi niste imali hrabrosti da ustanete i da kažete sve ovo što sam ja. Ne znam odakle mu potreba da priča baš sa Tomovićem, mi smo i sami sinoć razgovarali, ali smo se dogovorili da o tome pričamo napolju. ja znam da će njemu to da smeta, i da će ljudi dolaziti da mu pričaju. A verujem da će on to da prevaziđe. Ja se trudim da budem dobra i da budem dobra prema svom partneru. Naravno da mu je neprijatno, i ne želi da sluša detalje - rekla je Mina.

Meni je nenormalno da Car o Mininoj prošlosti priča sa Tomovićem, i to o prošlosti gde je i Tomović. Neka osnuju sindikat Mininih bivših momaka. Ja sma na Mininoj strani, jer Car nije pobegao sa Bečkog dvora. Ako će da zameraju to, onda ćao - rekao je Đedovi

Težina toga što je Mina rekla je mnogo veća, znaš koliki stomak mu treba. Sećate se zbog čega sam se ja zakačio sa Tomovićem, on je meni rekao" E sa kakvim si profilom osobe bio!" Šta bi bilo da smo se je*ali? - rekao je Kristijan.

Ako si ušao sa njom u odnos, nemaš više pravo da kažeš ništa. Ona ima šansu da s eiskupi, a sad je sve na njoj. Ja ne razumem muškarca koji ne bi bio sa njom. Zaslužuje šansu u životu - rekao je Janjuš.

Kada su Minini odnosi u pitanju, ja sam najbolji dečko. Bila je najbolja verzija sebe. Nikada je nisam pljuvao, napravila je greške, ali nije loš čovek. Kada je bila sa mnom, ja nisam dao da na nju bilo ko pođe. Ja ću uvek da kažem svoje mišljenje. Car treba da razgovara sa mnom, jer je ja najbolje znam - rekao je Tomović.

Nakon klipa gde se Filip Car žalio na svoju vezu, i gde je priznao da mu smeta prošlost Mine Vrbaški, on se pravdao da to nije istina, iako je na klipu jasno rekao sve to. On je u razgovoru sa Tomovićem izneo detalje koje Mina nije znala.

Ja ne znam, i ne komentarišem previše, ne smatram da mogu tuđe veze da komentarišem. Ne dajem za pravo sebi da to radim, gledam sebe prvenstveno. ja sam sa Tomovićem pričao neke normalne teme i posle smos e dotakli te teme, iako ja to nekada izbegavam, desilo se i moralo je da se priča o tome. Rekao sam joj već da se kod mene nešto promenilo, imao sam dešavanja da sam hteo da se zaljubim, jer to nisu bila moja načela, ispao sam kontradiktoran. Moji prijatelji su mi verovatno zamerili na vezi sa Minom - rekao je Car, pa nastavio:

Mi imamo posebnu energiju, ali imam dve opcije, ili da ne budem sa njom, ili da budemo, ali da ne razmišljam o njenoj prošlosti - rekao je Car.

Isto bi se ponašao kao Car. Vidim kako reaguje, zato ja neću komentarisati više - rekao je Tomović.

U Beloj kući je nastao potpuni haos kada je Sandra Rešić saznala za to da njena majka daje izjave novinarima. Ona je sve to saznala tokom emisije "Gledanje snimaka", pa je doživela nervni slom i javno se obratila majci.

Sve što ima da se kaže, kažem ja! Nemoj da sam te čula nikada više, da si rekla jednu jedinu reč! Za tebe ne postoji život dok sam ja ovde. Slavice, poslednji put ti kažem! - rekla je Sandra Rešić.

