ŠIMANOVCI FASHION WEEK! Ekipa portala Pink.rs napravila je PRESEDAN i proglasila NJEGA za apsolutnog pobednika ove nedelje!

Prošle nedelje imali ste priliku da glasate za naupečatljiviju pidžamu ili spavaćicu zadrugara, a pobedu je odneo komplet Rialde Karahasanović, koji je osvojio 34% glasova. Ove nedelje napravićemo presedan, te ćemo umesto publike, mi izdvojiti kombinaciju koja je ostavila najjači utisak na nas. Nadamo se da ćete biti zadovoljni.

1. TROSTRUKA KRUNA

Pevač Lepi Mića bio je pobednik dve ankete "Šimanovci Fashion Week". Prve nedelje sa svojim tigrastim kardiganom, a druge sa metalik jaknom, koju neko vreme nije skidao. Mića nas je danas oduševio kada se pojavio na kamerama. On je danas navukao bebi plavi kaput Mine Vrbaški, a sve to je upotpunio patikama koje su karakteristične. Mića je iste sekunde ostavio utisak na nas, te smo zbog toga odlučili da on bude pobednik ove nedelje.