ČESTO JE NA METI KRITIKA ZBOG PRETERANOG FOTOŠOPIRANJA, a najnovijom fotkom šokirala je sve! Kebina ćerka NE LIČI NA SEBE!

View this post on Instagram

That was a workout completed, with @kraljevicvedrana 👀🙌🏻 #workout #gymtime #lafitness #fitgirl #workoutmotivation #modelworkout #workoutselfie #postworkout #losangelesfitness #nightworkout #justdoitpack #fitnessmotivation #workoutchallenge #bodyrock #fitisnewskinny #sportyoutfit #sportygirl