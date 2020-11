Marinković otkrio i da je lično prisustvovao Majinom razgovoru sa Ivanom Šopić, kada joj je ona priznala da su je Zola i Janjuš zvali da im se sa drugaricom pridruži u etno selu.

Sinoć je milionski auditorijum pratio dešavanja u Beloj kući, a o ulasku Maje Marinković u četvrtu sezonu rijalitija ''Zadruga'' bruje svi mediji. Naime, Maja se sinoć pred kamerama suočila sa bivšim partnerom Markom Janjuševićem Janjušem, a tom prilikom su obe strane iznele svoju stranu priče. Maja je govorila o Janjuševom fizičkom nasrtaju na nju, o njegovim prevarama, ali i iskorišćavanju, a mi smo sada stupili u kontakt sa njenim ocem Radomirom Takijem Marinkovićem, koji je od samog starta bio protiv ćerkine veze sa tada oženjenim zadrugarom.

Taki je za Pink.rs istakao da je Maja od njega krila da se potukla sa Janjušem, kao i da je za to saznao iz novina.

- Usijao mi se telefon od sinoć. Maja je sinoć ispoštovala sve osim one džukele Janjuša! Oduševljen sam kako se sinoć predstavila tamo. Za Janjuša je reč ''džukela'' mala reč, šta biste rekli nekome ko je pretukao vaše dete? On je pobegao u ''Zadrugu'', imao je sreće, ja sam tog dana video u novinama šta je uradio Maji. Iz novina sam saznao. Ja sam se šlogirao kad sam video da mi je ta džukela pretukla ćerku. Bio sam u čudu, van sebe... Odmah sam pozvao Maju, ona je spavala. Ona mi je tada rekla da nije smela ništa da mi kaže i da je to bila onda kad mi se nije javljala. Ona tako plava nije mogla da dođe tetki na godišnjicu. Rekla mi je: ''Nisam mogla tako plava da se pojavim, mi smo se malo potukli, on mene udario dva, tri puta, ja njega dva, tri puta, nije bilo toliko strašno''. Meni nije jasno kako može čovek od 150 kilograma na ženu od 50. Maja nije smela da mi se pojavi na oči takva 10 dana. Govorila mi je da je ljuta na mene, pet dana se nismo ni čuli, a posle je izbegavala da se vidi sa mnom, dok joj ne prođe to. Ima sreće što je ušao u ''Zadrugu'', inače bi napravio i njoj i meni maler. I sam sebi... Svako bi skočio da zaštiti svoje dete, ja samo nju imam - kaže Majin otac za naš portal i dodaje da su sve vreme trošili njen novac, te da je ona ostala bez para finansirajući Janjuša.

- Taj klošar, beskućnik je sve vreme bio u Majinom stanu. Ona mi je priznala da nikada u životu nije platio nijedan ručak, nijednu picu, pljeskavicu... Rekla mi je da mu je i taksi plaćala, da ni sama ne zna koliko je para na to potrošila... Kaže on dođe, nema para za taksi, ona pukne 2.000. Bila je zaljubljena, a kad je videla kako je iskorišćava... Ona je na kraju otvorila dušu i meni priznala kako ju je iskorišćava za pare, za stan, nije imao gde da stanuje. Vadio se na to da mu novac treba za Krunu, da obezbedi dete, a sve pare prokockao. Nego, gde su Majine pare? Zbog tog idiota i ona je ostala bez para - kaže Taki i dodaje:

- Maju naziva psihopatom, a on je sve njoj pričao i obećavao kad legnu i skinu bubicu. Sinoć priča da je žena niskog morala, a pre je veličao, govorio da je ona najbolji čovek u Beloj kući. Kako su sada njegove stvari kod žene u kući? Rekao joj je da joj je ostavio 500 evra u svojim stvarima da sebi kupi nešto. To su sve foliranti, oni su pokušali da izrade Maju. Majine pare je trošio, nije joj jednu čačkalicu kupio - rekao je Marinković i otkrio da je lično prisustvovao Majinom razgovoru sa Ivanom Šopić, kada joj je ona priznala da su je Zola i Janjuš zvali da im se sa drugaricom pridruži u etno selu.

- Sinoć je ispao lažov. Zola priča jednu priču, a on drugu. Živa istina da su zvali Ivanu Šopić. Bio sam sa Majom na ručku kad je razgovarala sa Ivanom. Rekla joj je Ivana da joj nije odmah rekla da ne doliva ulje na vatru. Janjuš je tražio da dođe ona i još da povede i neku drugaricu. On je ženu prevario u rijalitiju, a neće Maju... Nije njemu Maja rasturila brak, on je svoj brak odavno rasturio.

Autor: M.K.