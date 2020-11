"SAD SE OSVESTILA, KAD JOJ JE ŽIVOT ZADAO UDARAC" Slavica progovorila o Tanjinoj BORBI za sinove, pa poručila OVO!

Pevačica otkrila i u kakvim je sada odnosima sa koleginicom.

Pevačice Tanja Savić i Slavica Ćukteraš važile su za velike rivalke između kojih je vladala još veća netrpeljivost. Na pitanje da li su i dalje u lošim relacijama, pevačica kaže da su u korektnom odnosu.

- Oni će uvek dobijati isti odgovor od mene. Nema tu druženja, da smo mi prijateljice, ali imam lepo mišljenje o njoj. Dobar je čovek, samo naše energije ne mogu da se podudare za neko drušenje. S nekim ne možeš da se uklopiš - rekla je Slavica u jednoj emisiji.

Ona se dotakla i Tanjine borbe za sinove i istakla da joj je tada pružila podršku.

- Kao majka sam osetila potrebu da joj pružim podršku, pružim pomoć. U ovakvim momentima treba pružati neku reč, da zna da nije sama. Jako me je pozitivno iznenadila jer je sve to stoički izdržala. Bori se za svoju decu, nije mi ličila na takvu osobu. Sama sebe je osvestila, kad ti tako život zada udarac. Ne, uopšte mi nije delovala jaka. Uvek je bila nesigurna, sve što radi, ali to su verovatno godine - otkrila je Ćukteraš.

