Cao mili, red da se oglasim :) Drzim se i radim :) Jurim kesten boju kose a pala je i nova tetovazica :) Nisam jos uvek za druzenja i price ali eto imala sam potrebu da dam do znanja da sam malo bolje :) Jebena je stvar depresija a jos jebenije kad neko otvoreno prizna i na to mu se rovitom nakaci da ce opet da se ubija, drogira, opija itd. Ja sam sa opijanjima, ubijanjima i drogiranjama zavrsila. A to sto sam zapala u depresiju je sticaj zivotnih okolnosti o kojima ne bih da drobim. Moja depresija je blaga i jebena. Mogu misliti kako je ljudima koji se bore sa jakom depresijom. Ne sprdajte nikog, ne dirajte coveka dok mu je lose ko picke i ne igrajte se sa takvim stanjima kod ljudi. Srbija treba mnogooo da poradi na edukaciji po pitanju mentalnog zdravlja i shvati da je mentalni poremećaj pa bila to i mnogima "bolest dosade" depresija OZBILJNA STVAR! Edukovati se i izgraditi razumevanje i toleranciju a ne suditi, ismejavati i napadati. Odoh opet odavde pa se nadam da cu uskoro imati volje za cesce objave :) Volim vas sve i zelim vam divan dan #mentalhealth #love #toleranceandeducation 🤎🤎🤎