TANJA SAVIĆ IMA PLAN! Pevačica otkrila čime bi se bavila ukoliko korona ne posustane! Njene koleginice osvajaju društvene mreže, a ona želi OVO! (FOTO)

Iako u privatnom životu ima mnogo problema zbog celokupnog skandala sa suprugom Dušanom Jovančevićem, pevačica Tanja Savić gleda da što više može misli pozitivno. Međutim, ova godina za nju, osim zbog porodičnih problema, teška je i zbog korone zbog koje ne može da nastupa kao ni većina njenih kolega.

Pevačica se nada da će se sve ovo završiti što pre, ali ako to ne bude slučaj svesna je da će morati da počne da se bavi nekim biznisom. Međutim, iako njene koleginice osvajaju društvene mreže, Tanja bi otišla u drugom pravcu.

- Ja se sve nadam kako će se sve ovo konačno završiti, da će se otvoriti granice, da će sve biti kao što je bilo pre godinu dana. Od nekih čujem da će to da traje još dve godine, od nekih da će da traje do marta, tako da je sve neizvesno. Ako stvarno ovo potraje, onda ću morati nešto da radim, a ja bih volela na farmi da radim. Volela bih da imam farmu životinja i da naplaćujem ulaz, kao zoološki vrt, ali sa domaćim životinjama. Ali to ne prolazi kod nas, to prolazi u inostranstvu, u Australiji sam videla mesta za koja se plaća ulaz da bi mogao da maziš ovcu ili kozu i to je meni fenomenalno, ali ovde to ne bi išlo. Jedino za svoju dušu da pazim i da čuvam domaće životinje. (smeh) - rekla je pevačica.

Autor: N.V.