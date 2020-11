I TATA BI, SINE! 40 godina od filma "Ko to tamo peva", na snimanju izbila i opšta tuča zbog koje je jedan glumac u suzama pobegao sa seta! (FOTO)

U to vreme nisu imali dovoljno novca za snimanje.

Pre tačno 40 godina svetlost dana ugledao je legendarni film "Ko to tamo peva". U to vreme on je munjevitom brzinom osvojio srca publike širom tadašnje Jugoslavije, a čuvene replike iz ovog ostvarenja i danas se prepričavaju.

Postoje mnogi zanimljivi detalji kada je reč o ovom filmu. Pošto su imali male budžete za snimanje filma, glumici su morali svakog dana da putuju na set i po nekoliko sati, jer nije bilo novca za smeštaj na snimajućim lokacijama. Svakog dana okupljali su se ispred Crkve Svetog Marka odakle su odlazili u Deliblatsku pesčaru, gde se veći deo filma i snimao.

Glumac Danilo Bata Stojković morao je zaista da ošamari glumca kada su snimali scenu u kojoj je izbila opšta tuča zbog građe novčanika, za šta su bili optuženi muzičari. Nenadu Kostiću je toliko "zazvonilo" u ušima, da su mu odmah krenule suze na oči. On je pobegao sa snimanja i sakrio se u Pančevo, a ekipa ga je tražila ceo dan. Bata mu je na kraju kupio veliku bombonjeru u znak izvinjenja i obećao mu da ga više nikada neće udariti.

Kada je reditelj birao glumačku postavu, uloga Miška, kog tumači Aleksandar Berček, bila je prvo ponuđena Bogdanu Dikliću, ali on zbog predstava u pozorištu nije mogao da je prihvati. Dok je uloga koju tumači Dragan Nikolić, uloga šlager pevača bila prvo ponuđena Ljubiši Samardžiću koji ju je iz nepoznatog razloga odbio.

