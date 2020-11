GLASAJTE ZA OMILJENU ODEVNU KOMBINACIJU! O Macinom izgledu u 'Zornjaku' bruje društvene mreže, a sada vi birate! (ANKETA)

Koja Macina kombinacija vam se najviše dopada?

Nekonvencionalni jutarnji program “Zornjak” je za kratko vreme postao ritual gledalaca svakog radnog dana od 7 do 9 časova na RED TV-u, a kako drugačije nazvati voditelja Dragana Marinkovića Macu nego – nekonvencionalan. Maca je pored zanimljivih tema i aktuelnih gostiju, pažnju gledalaca koji se svako jutro bude uz “Zornjak”, privukao i svojim izgledom.

Naime, Maca je poznat kao neko koi ma prepoznatljiv i jedinstven stil, a u unikatnim odevnim kombinacijama ga gledamo i u “Zornjaku” na RED TV-u. Od mnogih kombinacija u kojima smo ga do sada gledali, izabrali smo nekoliko najupečatljivijih i dali im prigodan naziv.

COLOR BLOCK

Kako dan da vam počne loše kada vidite Macu u ovakvoj kombinaciji koja se još sjajno uklapa uz scenografiju i gosta? Maca je obukao narandžastu košulju i žuti šorts, preko ramena je prebacio plavo krzno, a čitav stajling upotpunio je fluorescentno žutim naočarima, šeeširom sa crno-belim printom, čarapama sa trešnjicama i cvetnim papučama. Mi bismo rekli: 12 poena za ovaj color block!

KRUELA DE VIL

Iako je Macin šešir sa kravljim printom, nas je, uz bež-bordo krzno neodoljivo podsetio na čuvenu Kruelu de Vil iz crtanog filma “101 dalmatinac”. Kako ne bi preteraoo, Maca je obukao svilenu crnu košulju koja je istakla njegove jedinstvene aksesoare.

MACA NA KVADRAT

Ko bi još smeo da obuče ovu odvažnu kombinaciju osim Mace? Košulja na kvadratiće, bade mantil sa kvadratima, kravata sa drugačijim printom i na sve to narandžasti šeširić i fluorescentno žute naočare – mi ovom stajlingu “Maca na kvadrat” dajemo 10/10, a vi?

ORANGE IS THE NEW BLACK

Da li je Maca pratio ovu popularnu seriju ili ne, ne znamo, ali jedno je sigurno : narandžasta mu stoji odlično! Tropska košulja u ovim hladim danima vam je sigurno ulepšala jutro, a narandžasti šeširić i sat su dodatni plus u celoj kombinaciji! Još jedan dokaz da je crna precenjena.

PRINT KING

Do sada nam je već svima postalo jasno da je Maca trend-seter i da bi u kombinacijama u kojima vodi “Zornjak” opušteno mogao da prošeta i nekim Fashion Week-om. U emisiji kada je ugostio modnog kreatora Batu Spasojevića, Maca je nosio ludačku odeću: sada već čuveni šešeirić sa kravljim printom i košulju i kimono različitih floralnih dezena: dovoljno da mu dodelimo titulu kralja printova.

PRITAJENI TIGAR, SKRIVENI ZMAJ

Još jedna smela kombinacija koja je oduševila gledaoce: da li je ovo zebra ili beli tiger na Macinoj glavi ne znamo, ali sasvim sigurno je privukla pažnju u kombinaciji sa bade mantilom na kvadrate. Mi kažemo: pun pogodak!

Nema sumnje da vas očekuje još mnogo vedrih jutara uz "Zornjak", Macine lude odevne kombinacije, zabavne priloge i interesantne goste.

Autor: M.Đ.