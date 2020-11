"OVAJ VIRUS JE UŽASAN" Suzana Perić progovorila o teškoj borbi njene ćerke i nje protiv korone, apelovala na sve da urade OVO!

Veliku podršku ima od prijatelja!

Dizajnerka Suzana Perić otkrila je kako izgleda njena borba sa koronom, te apelovala na ljude da se paze i da nose maske. Da stvar bude gora, u isto vreme kada i ona, zarazila se i njena ćerka Tifani, pa su zajedno u kućnoj izolaciji.

Čim je osetila prve simptome - blagu temperaturu i malaksalost, Suzana se izolovala i testirala. Kada je saznala da je pozitivna, nije toliko razmišljala o sebi, koliko o svojim najbližima, prijateljima i ljudima sa kojima je provodila vreme prethodnih dana. U ispovesti za kaže da je jako uplašena, kao i da ni ona ni njena ćerka danima nisu ustale iz kreveta.

- Ovaj virus je užasan. Tifani i ja smo već dve i po nedelje bolesne, ne mičemo se iz kreveta. Svaki dan primamo infuzije, vade nam krv, onda su tu skeneri, rentgenski snimci pluća... Pored stvarno užasnih simptoma, bolova u mišićima, mučnine, temperature, tu je i briga za moju ćerku, za mamu i tatu koji su dva sprata ispod nas. Ovo je stvarno užasna situacija - kaže Perićeva i dodaje da su naši doktori pravi heroji koji se mučki bore da pomognu obolelima.

- Lekari su mi dosta pomogli, svi su divni i predusretljivi. Ognjen Gudelj je doktor kojem sam od srca zahvalna jer je ljudina. Lekar koji je 24 sata tu za svoje pacijente. Osim profesionalnosti i znanja, u ovoj situaciji je važan i psihološki pristup - kaže ona.

Suzana apeluje na sve ljude da obavezno nose maske.

- Čuvajte se i pridržavajte mera. Medicinsko osoblje je preopterećeno i preumorno! Moramo biti odgovorni. Ovaj virus je užasan i uporan. Tek kada osetite na svojoj koži, shvatite šta je ovo. Treba svi da se pazimo. Apelujem na ljude da nose maske, ja više nigde neću ići bez nje. Kada ste bolesni, kada vam je dete bolesno, kada se plašite za roditelje, onda ste u strahu. Samom sebi postavljate hiljadu pitanja iz straha. Onda se pitate šta ako ste zarazili nekoga, šta ako se stanje pogorša... U jednoj sobi ja, u drugoj Tifani. Užas... - kaže ona.

Kreatorka kaže da joj mnogo znači podrška prijatelja i porodice, i da tek sada shvata koliko je bogata.

- Nikada nisam dobila ovoliko reči podrške i ljubavi od svih ljudi i zahvalna sam od srca i presrećna. U ovim trenucima shvatite koliko su samo prave ljudske vrednosti bitne. U ovom teškom trenutku videla sam svoje prijatelje koji su 24 sata bili tu za mene i moju porodicu. Toliko brige i ljubavi su pokazali svi da se rasplačem od sreće što sam to doživela. Moja sestra je moja najveća podrška. Iako je u Nemačkoj, svaki dan me zove, javlja se da me ohrabri, da mi da snagu. Pričale smo samo o budućnosti i nije mi dala nijednog momenta da pomislim da će nešto biti loše. Psihološki je delovala na mene i svu ljubav i energiju mi je slala - završava Suzana.

Autor: N.V.