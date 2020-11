"PONOSNA SAM" Dea Đurđević ne skriva sreću zbog odlikovanja koje je dobio Mladen Mijatović, dirljivim rečima mu se obratila i raznežila sve! (FOTO)

View this post on Instagram

Još jednom si pokazao svoju vrhunsku profesionalnost, plemenitost, nesebičnost, hrabrost i snagu da radiš za dobrobit društva bez obzira na situaciju i opasnost koju tvoj posao nosi. To radiš već više od dve decenije. Zaslužio si ovu medalju. Čestitam na odlikovanju- Srebrna medalja za zasluge! Ponosna sam što si dobar čovek. Ponosna sam što si moj čovek ❤️ @mmijatovic_official