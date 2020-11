JOVANKI BROZ SU OČI ZASUZILE ZBOG OVE PESME, A TITO GA JE UPLAŠIO! Evo kako je Kićo Slabinac govorio o svojim susretima sa njima!

Iznenadićete se!

Krunoslav Kićo Slabinac preminuo je danas u 76. godini, nakon što je proteklih meseci nekoliko puta bio operisan. Kićo je važio za jednog od najpoznatijih pevača sa prostora bivše Jugoslavije, a na vrhu muzičke scene proveo je 60 godina.

Nekoliko puta je pevao za Josipa Broza Tita, a njegova supruga Jovanka obožavala je njegov neprevaziđeni hit "Zbog jedne divne crne žene". Kićo je u jednom intervju od pre par godina govorio o susretu sa Titom, kao i o tome o čemu je pričao sa njim.

- Ja sam njemu četiri puta pevao. Kad bi dolazio u svoju vilu u Baranji zvao nas je da mu dođemo svirati u dnevnom boravku. Nismo puno pričali, ali jednom me pitao šta sam to pričao u štampi. A ja sam u jednom intervjuu rekao da mi je teško da živim kao Hrvat pod hipotekom Jasenovca i teze da su Hrvati genocidni narod. Ja to nisam i smatram da se ne možemo svi da se stavljamo pod istu kapu, to je apsurdno. Tito me pitao šta sam to pričao u novinama, ja sam mu odgovorio: "Sigurno su vam ovi vaši već rekli", na šta je on rekao: "Pa bogamu, zato ih i imam!" Kad me protokol primetio blizu njega, dotrčali su i rekli da moramo da počnemo da sviramo, a Tito je rekao: "Pa vodite ga onda, ne držim ga ja.' U tom trenutku nisam više znao gde me vode - na svirku ili na Goli otok - pričao je on svojevremeno.

Kad je prvi put nastupao pred Titom, Milka Planinc uporno mu je govorila kako je to Kićo Slabinac, ali on je već znao ko peva.

- Jovanka je volela "Zbog jedne divne crne žene" i cela se rascvala kad sam to pevao, valjda je mislila da pevam o njoj pa je malo i zasuzila. U Titovom društvu uvek je bilo ugodno, nismo puno pričali, ali stalno je imao neke provale i fore. Najveći problem bio mu je umiriti svoje pse koji su lajali i skakali kad bih ja počeo da pevam neke malo življe pesme i kad bih se razbacao po dnevnom boravku. Kakav god da je bio, meni je bilo veliko priznanje da te jedna tako svetska figura zove da mu pevaš četiri puta - rekao je Kićo svojevremeno.

Autor: N.V.