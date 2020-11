ZBOG KEBE REAGOVALA POLICIJA! Zaustavili su ga, a onda se desilo nešto što nije očekivao!

Ispričao sve!

Popularni folker Dragan Kojić Keba nije ni slutio šta će ga zadesiti kada se vozikao svojim automobilom po naselju u kojem živi.

Njega je zaustavila policiji, ali ne zbog brze vožnje.

- Zaustavili su me panduri na Bežanijskoj kosi i ja vidim da se nisam vezao i kažem: "Evo, ide mi kazna". Međutim, ide nešto drugo... Ja objasnim da se nisam vezao i spreman sam da platim kaznu, ali policajac to iskulira i pita me za registraciju. Ja kažem kakve veze ima registaracija, a meni policajac samouvereno kaže da mi automobil nije registrovan. Ja sam hteo da se opkladim da sam ga registrovao, međutim nisam bio u pravu. Moj automobil nije registrovan od decembra prošle godine. Ostao sam u šoku, eto platio sam kaznu i ovo mi je za nauk - ispričao je Keba.

Autor: N.V.