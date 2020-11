Potresen!

Nakon večerašnjeg sukoba Maje Marinković i Marka Janjuševića Janjuša, oglasio se Majin otac Radomir Taki Marinković.

On je istakao da je van sebe i da će slučaj prijaviti policiji, kao i da je uplašen za ćerkinu bezbednost.

- Ja ću sada da odem da prijavim slučaj policiji, ne možete da shvatite kako ja gledam na sve ovo, on je već nju pretukao. Moje dete je u opasnosti. Pokazao je koliki je nasilnik. Na šta to liči? Kome on preti, ja ću pet advokata da uzmem sada. Sada ću da razbijem televizor, moram da popijem lekove da se smirim - rekao je Taki uznemireno za Pink.rs.

Autor: M.K.