Strasti se ne smiruju!

Prethodna noć u "Zadruzi 4" bila je posebno turbulentna. Naime, kao i svakog petka, održale su se nominacije, gde su zadrugari imali obavezu da glasaju za jednog od izabranih potrčaka.

Ovonedeljni potrčci bili su Maja Marinković i Marko Janjušević Janjuš, a nominacije su započele sasvim mirno. Učesnici su ustajali, komentarisali i birali, dok se nije desio ozbiljan okršaj između bivših ljubavnika.

Kako su se sve vreme provocirali, u jednom je momentu sve eskaliralo, pa je Marinkovićeva ustala i ispolivala Janjuša vodom. Njega je to potpuno razbesnelo, te je uzvratio istom merom, a onda kao furija izleteo iz Bele kuće. Međutim, nedugo potom se i vratio, nastavio sa uvredama na račun Maje, a ona je završila u suzama, koje nije mogla da zaustavi ni tokom nastavka večeri. Izbor se nastavio, a nominovan je Janjuš od strane cimera i Anđela Milenković, na osnovu glasova publike.

Odmah nakon nominacija, počela je "Igra istine", a zadrugari su već imali spremna pitanja. Naime, pre samo dve večeri, Anja Todorović i Jovan Cvijetić Cvele bili su u prilici da čuju kakvo mišljenje o njima ima Nenad Aleksić Ša. Da podsetimo, on je nebrojeno puta istakao da je Cvele dobar dečko, te da mu je Anja jedina smetnja u rijalitiju. Ono što je šokiralo sve, jeste ponašanje Cveleta, koji nije odbranio devojku, zbog čega je naišao na osude zadrugara. Ipak, kada mu je bilo postavljeno pitanje, naglasio je da u reperu više ne vidi prijatelja i da je na taj odnos stavljena tačka. No, to nije sprečilo Ša da ponovo iznese svoje mišljenje:

Trebao si samo da izađeš i da normalno popričamo kao i uvek. Ono je moglo da eskalira u nešto jako loše, ali bio si razuman. Ti si kvalitetan momak, i ove bi bio top samo da si bez nje - rekao je Ša.

Ša je, tim rečima, zaključio i završio ovu temu, a Anja je u suzama napustila Belu kuću.

Ulazak Ermine Pašović napravio je opštu pometnju. Kako je na početku i najavila, Milica Kemez ju je najviše razočarala, pa je sa njom i u najžustrijem sukobu, koji traje danima. Iako su mnogi pokušavali da smire strasti među njima, to im ne polazi za rukom. Noćas se isti nastavio, a Bora Santana je dobio odgovore na mnoga pitanja.

Ja se nikome nisam mešao u vezu, ti ako si nešto čula... Ja sam se svađao sa svima napolju zbog nje, otac je nikad moj nije uvredio. Moj najbolji drugari nisu je gotivili, rekli su da je moj izbor. Ako smo nas dvoje izgladili odnos, da ste vas dve u svađi ja se ne bih mešao - govorio je Bora.

Ispričala sam ti pet puta. Juče je Tara izvređala, nisi joj reč rekao. Grešiš. Meni je sve jasno. Dva puta me je izdala u "Zadruzi 3", napala me zbog Šopićke. Ja nju nikad nisam izdala. Treće je bilo za Borinu devojku, ja sam joj rekla. Znači ona je napolju tebe predstavljala kao najgoreg, kako je tučeš. Ja sam joj rekla da ti imaš devojku, rekla sam joj da je riba top. Posle toga si mi ti rekao da je terorišeš. Posle je meni on rekla kako sam ja da hoću tebe i nju da zavadim. Tad sam joj napisala da smo nas dve završile. Milice, ti toliko lažeš - govorila je Ermina.

Na jednu veliku ljubav je stavljena konačna tačka. Naime, Mina Vrbaški i Filip Car okončali su svoju romansu zbog njegovog nepoverenja. On je podlegao komentarima zadrugara i konstantnim upoređivanjem Mininog bivšeg dečka, Mensura Ajdarpašića, i njega, pa je čvrsto rešio da se povuče iz te priče.

U prvi mah, Mina je pokušavala da ga ubedi u suprotno, ali kako je dalje vreme odmicalo, situacija je krenula nekim drugim tokom. Mnogi su primetili, a kasnije i ona sama, Filipove simpatije prema Maji Marinković. Car se svima pravdao da to nije istina, a onda je i na sinoćnjim nominacijama javno zamolio Maju da prekinu svaki kontakt, čime je želeo bivšoj da stavi do znanja kako mu je i dalje stalo do nje i da mu da još jednu šansu. Međutim, Vrbaški nije želela ni da čuje.

Zar ne vidiš da sam shvatio da sam pogrešio? - pitao je Filip.

Tenutno nemam potrebu za tobom, ne privlačiš me i zgadio si mi se kao i mojoj mami - rekla je Mina.

U video - prilozima pogledajte detaljnije.

Autor: M.I.